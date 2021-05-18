Портреты участников незаконной акции в Петербурге распечатают и повесят на доски позора

Портреты участников несанкционированной акции в Санкт-Петербурге в апреле подготовят для печати и размещения на специально оборудованных стендах, которые будут располагаться по всему городу. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«Я специально посидел с карандашом, порисовал, попросил данные на участников манифестаций, которые были задержаны органами полиции, и сделал интересное наблюдение. Например, в Питере, где последняя акция превышала по количеству даже московскую акцию. Почти половина участников выглядит ужасно, нигде не работает и нигде не учится. Второй вывод — много приезжих, они будут особенно агрессивно выглядеть на портретах», — сказал Бастрыкин на Международном молодежном юридическом форуме.

Александр Бастрыкин также указал, что в основном будут изображены уже зрелые люди.

«Чаще всего неудавшиеся бизнесмены, которые выражают свой протест из-за падения бизнеса», — сказал он.

По словам главы СК РФ, молодых студентов будет мало, но большая часть из них — это лица 14-15 лет, школьники.

«Я полагаю, портретами мы не обойдемся, надо подумать не только об административном регулировании и возбуждении уголовных дел, таких, кстати, немного, а о том, что же делать дальше с этой ситуацией», — добавил он.