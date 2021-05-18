Щелк-и-миномет — лучшая модель для здравоохранения

Ричард Лу, магистр делового администрирования, студент-медик Гарвардской медицинской школы.

Дженнифер Шнайдер

Автор

Дженнифер Шнайдер, доктор медицины, является постоянным предпринимателем в General Catalyst и бывшим президентом Livongo.

До COVID-19 здравоохранение было либо личным, либо виртуальным. Пациентам приходилось выбирать. Некоторые пациенты выбрали оба варианта — личную систему здравоохранения для большинства вещей и, возможно, Livongo для лечения диабета или Hinge Health для лечения боли в спине.

Проблема с этим подходом заключается в том, что все время находиться в личном кабинете неудобно и пустая трата времени, когда все, что делает врач, — это осматривает рану или реагирует на результаты лабораторных исследований. Но полностью виртуальный не годится, когда что-то неясно или нужно обследовать пациентов. Хотя есть несколько положительных сторон ужасной пандемии COVID-19, одна из них заключается в том, что почти все поставщики медицинских услуг и большинство пациентов испытали виртуальную помощь, и большинство из них сочли ее полезной. Мы считаем, что такое широкое распространение виртуального ухода приведет к гибридным моделям, которые мы называем «щелкни и строим», которые сочетают в себе лучшие элементы личного и виртуального ухода, чтобы обеспечить более надежные и эффективные результаты.

Распространенность виртуальной помощи в 2020 году ошеломляет: 97% врачей первичной медико-санитарной помощи оказывали какую-либо телемедицинскую помощь в 2020 году. Более того, почти 44% посещений первичной медико-санитарной помощи получателями Medicare были обеспечены телемедициной в 2020 году по сравнению с всего лишь 0,1%. год до.

Понятие виртуального ухода стало настолько распространенным, что поиск в Google по запросу «доктор в Интернете» привел к появлению специализированного инструмента, отображающего широко доступные платформы виртуального ухода, такие как Teladoc, Amwell, Doctor On Demand и MDLive. Более того, поставщики телемедицины, такие как Doctor on Demand, MDLive, Galileo и Firefly, запустили услуги «виртуальной первичной медико-санитарной помощи», предназначенные для виртуального оказания несрочной долгосрочной первичной помощи. Хотя эти услуги могут удовлетворить потребности более здоровых пациентов, отсутствие физического места для медицинских осмотров, диагностических тестов и процедур может ограничить их полезность.

Мы считаем, что такое широкое распространение виртуального ухода приведет к созданию гибридных моделей, сочетающих лучшие элементы личного и виртуального ухода, чтобы обеспечить более надежные и эффективные результаты.

Тем не менее, виртуальная первичная медико-санитарная помощь имеет несколько потенциальных преимуществ. Возможность видеть пациентов дома может дать новую информацию о безопасности, социальной поддержке и социальных детерминантах. В таких случаях, как психическое здоровье, они могут снизить стигму, связанную с обращением за медицинской помощью. Платформы виртуального ухода могут более легко включать данные удаленного мониторинга, а виртуальные посещения могут происходить в группах одновременно с группами лиц, осуществляющих уход, или другими специалистами.

Кроме того, виртуальные посещения могут позволить более частые «микровидения» для наблюдения за прогрессом пациентов. Они также облегчают более быструю корректировку лечения, поскольку избавляют от необходимости ехать к врачу. Виртуальные посещения также имеют более низкую стоимость для врачей, что позволяет избежать обычных накладных расходов, а к некоторым услугам предлагается доступ круглосуточно и без выходных, что может снизить потребность в обращении за неотложной медицинской помощью или в отделение неотложной помощи. Наконец, пациенты могут получить расширенный доступ к врачам, которые соответствуют предпочтениям на основе таких вещей, как этническая принадлежность, ориентация ЛГБТ и пол, особенно в сельской местности, где возможности ограничены.

Чтобы модели виртуального ухода в чистом виде работали, им необходимо полагаться на подключенные устройства и сотрудничество с пациентами. Используя подключенные манжеты для измерения артериального давления, стетоскопы, оксиметры, термометры и весы, можно воспроизвести большую часть физического обследования. Как и в случае личного ухода, виртуальный провайдер может заказать лабораторные анализы, хотя невозможно провести быстрый анализ мочи или тест на стрептококк практически без необходимых принадлежностей.

Виртуальные поставщики, которые работают в тесном сотрудничестве с планами медицинского страхования, могут иметь больше данных о стоимости и качестве для информирования специалистов, но, возможно, меньше осведомлены о местных условиях. Возможное последствие — это то, что виртуальные провайдеры могут иметь больше деловых отношений со специалистами и традиционными местными обычными провайдерами.

Данные показали, что виртуальная помощь в определенных случаях дает лучшие клинические результаты. Доказано, что виртуальная помощь сокращает количество посещений отделений неотложной помощи и чрезмерного назначения антибиотиков. Хронические состояния, такие как диабет 2 типа, являются примерами, когда виртуальная помощь превосходит личную помощь. Виртуальная физиотерапия позволила сэкономить средства и сократить количество операций на спине.

Несмотря на эти преимущества чисто виртуальной помощи, мы считаем, что в конечном итоге наиболее эффективная модель первичной медико-санитарной помощи — это гибридная модель, сочетающая виртуальное и личное взаимодействие. Мы думаем, что сочетание личного и виртуального, вероятно, на 80% виртуально. Мы также думаем, что большинство посещений будет инициировано врачами, обращающимися к пациентам в ответ на изменение данных, отслеживаемых удаленно, возможно, на новую лихорадку, изменение режима сна или изменение веса пациента с сердечной недостаточностью.

Последствия того, что посещения в основном виртуальные и в значительной степени вызваны изменениями данных, очень серьезны. Это означает, что офисы становятся местом решения проблем и процедур. Это означает, что врачи проводят свои дни, отвечая на сигналы пациентов, и, вероятно, их графики в основном остаются незаполненными до предыдущей ночи. Это означает, что пациенты должны будут использовать данные, которые собираются пассивно и контролируются удаленно.

Мы думаем, что эта модель в конечном итоге приведет к более частым и коротким виртуальным взаимодействиям, которые почти непрерывно происходят в тексте и будут дополняться электронной почтой, телефоном и видео. Мы также думаем, что этот подход обеспечит гораздо лучшие клинические результаты и более быстрое улучшение, поскольку и пациент, и врач имеют гораздо больше данных о том, как прогрессируют заболевания.

В этой модели есть риски. Пациенты с мобильными телефонами и устройствами должны взаимодействовать с клиницистами и отвечать на них, а также обеспечивать, чтобы их устройства удаленного мониторинга оставались в сети. Что наиболее важно, пациенты должны следовать советам виртуальных провайдеров и подсказкам, чтобы получить личные лаборатории, диагностику или помощь, когда это необходимо. Кроме того, врачей необходимо будет обучить проводить виртуальные клинические обследования и учитывать данные удаленного мониторинга, а также реагировать на них.

Мы надеемся, что внедрение виртуального ухода, вызванное COVID-19, вызовет спрос со стороны пациентов и желание со стороны врачей принять наше видение медицинской помощи, основанное на принципах «щелкнуть мышкой». Эти модели могут обеспечить более активный, более увлекательный и, как мы думаем, гораздо лучший уход.