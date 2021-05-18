Мнение: Слить Билла



Билл и Обама

Странно, но пока что-то не вижу внятных объяснений, как и почему вдруг пошел настолько мощный накат на Билла нашего Гейтса, большого друга всех любителей MsDos и пока неотвакцинированных африканцев. Билла, типичного “программиста-анальника” по классификации очаровательной психологини Вероники Степановой, взяли ведь в оборот по полной: сначала ему впаяли роман с некой “китайской помощницей” (соблазнился агентом КПК), потом с невинно самоубиенным “в самой охраняемой тюрьме” Джеффри Эпштейном (ах он педофил-изращенец!), наконец, раскопали вообще СТРАШНОЕ: дважды (!!) приглашал на свидание сотрудниц своей же компании (харассер, абьюзер и белый супремасист, что бы это ни значило!!) Причем означенных сотрудниц он вроде бы, по признанию самих же сотрудниц, не склонял к сожительству и не имел с ними даже орального секса (в отличие от Блина Клинтона) – но вы ж понимаете… тут сам ФАКТ такой, что – оправдания бесполезны.

Уже всерьез (!) биржевые аналитики (!!) обсуждают, как они считают, неизбежное: мол, вскрывшийся абьюзер-супремасист Гейтс кидает настолько густую черную тень на всю корпорацию Microsoft, что теперь почти неизбежна ПРОДАЖА им всего его пакета акций этой кампании! А поскольку его пакет – крупнейший, то неизбежно и некоторое падение курса акций этой компании – безусловной “голубой фишки”. А значит, падение Мелкософта неизбежно потащит за собой вниз и почти все мировые биржевые индексы, и как бы это все не обернулось биржевым крахом в духе славного начала Великой Депрессии…

Офигеть. И всё – из-за того, что наш затюканный программист-анальник всего лишь хотел хоть немного выскользнуть из-под семейного хомута и пошалить с парочкой подчиненных секретарш (да и то вроде как не вышло)?!!

Как же жесток нынешний мир чистогана!

Однако все ж странно. Непонятно, почему пресса вдруг набросилась на Гейтса с таким ожесточением, как будто он какая-нибудь Джоан Роулинг. Мы ведь знаем, что СМИ свободного мира нынче выдрессированы так, что вступают и отключаются исключительно по команде, а работают только в унисон, без отсебятины. Почему же последние несколько дней так раздуваются “прегрешения” Гейтса на ниве харрасмента микрософтовских секретарш (между нами говоря, вообще не стоящие выеденного яйца)?

Моя версия – дело все-таки в Джеффри Эпштейне. “Третье прегрешение” раскручивают и раздувают ровно для того, чтобы отвлечь внимание от второго – от контактов с “торговцем юной плотью”, так настойчиво желавшим самоубиться в камере. Все-таки “педофилия в составе организованной группы” – это вам не обеды с сотрудницами без ведома (участия) жены. Харрасмент – это хоть и убийство карьеры, но дело сугубо личное, интимное, чисто (гей)тсовское. А вот педофилия в группе – совсем не то; тут как минимум могут спросить – “а кто еще был с вами в группе?”

Так что, по-видимому, Билла организованно сливают по менее существенному обвинению, чтобы, как говорится, “не засветить всю цепочку”. И коли так – ему нужно радоваться, если все и закончится лишь длительным шельмованием, отъемом миллиардов, выкидышем из бизнеса и криками прикормленных феминисток.

А то ведь и самоубийством можно покончить ненароком. Система отработана, вариантов множество: можно со сломанными ребрами на ручке двери, можно на собачьем поводке… Муки совести непереносимы.