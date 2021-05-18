 

COVID-19 «съедает» серое вещество мозга у пациентов с тяжелыми симптомами

18.05.2021, 19:48, Разное
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Серое вещество головного мозга — это ключевой компонент центральной нервной системы, который состоит преимущественно из тел нейронов и глиальных клеток и отвечает за сенсорное восприятие: зрение, слух, память, эмоции, речь. Любые отклонения от нормы серого вещества могут влиять на функции нейронов.

Ученые из Университета штата Джорджия (Georgia State University) первыми исследовали влияние COVID-19 на серое вещество и взаимосвязь с различными симптомами, применяя многомерный подход. Используя морфометрический анализ, они изучили результаты компьютерной томографии у 58 неврологических пациентов с тяжелым COVID-19 и у 62 — без него.

Результаты показали, что пациенты с наиболее серьезными осложнениями имели меньший объем серого вещества в верхней и средней лобных извилинах при выписке из стационара, и это состояние сохранялось спустя шесть месяцев при контрольном обследовании.

Объем серого вещества в этой области также был значительно снижен у пациентов, получавших кислородную поддержку по сравнению с больными, которым не понадобилась такая терапия. У добровольцев, которые перенесли тяжелую лихорадку, наблюдались изменения объема серого вещества в нижней и средней височной извилинах.

Ученые сделали вывод, что лихорадка и дефицит кислорода, вызванные коронавирусом, могут быть связаны с уменьшением серого вещества. Они также отметили, что подобное явление наблюдается при различных психических заболеваниях, например, шизофрении, поэтому изменения в сером веществе, возможно, вызывают депрессию, перепады настроения и неврологические симптомы, которыми страдают многие пациенты после COVID-19.

Авторы исследования считают, что изменения в лобно-височной доли могут быть использованы в качестве биомаркера для вероятного прогноза течения COVID-19 и оценки протоколов лечения.

Ранее ученые Колумбийского Университета (Columbia University) исследовали мозг умерших от COVID-19 и сделали неожиданное открытие: хотя вирусные частицы ожидаемо нашли в носовой полости, их не обнаружили в клетках мозга.

«В то же время мы наблюдали множество патологических изменений, которые могли бы объяснить, почему тяжелобольные пациенты испытывают спутанность сознания, бред и другие серьезные неврологические симптомы, и почему люди с легкой формой COVID-19 страдают от «тумана в мозге» в течение недель и месяцев», — сообщили авторы исследования.



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