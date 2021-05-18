В Мэриленде обнаружили редкую серебряную монету с изображением короля Карла I

Археологи обнаружили в поле в Мэриленде редкую серебряную монету с изображением короля Англии, Карла I. Почти 400-летний артефакт был выявлен на месте разрушенного форта, оставшегося от одного из самых ранних английских колониальных поселений.

По словам специалистов, монета представляет собой серебряный шиллинг, стоимостью 8 долларов в 17 веке. Согласно исследованиям, ее отчеканили, предположительно, в 1633 году в Лондоне. Находка свидетельствует о том, что подземные части постройки, где она была выявлена, принадлежат самому первому колониальному форту, который был построен в 1634 году, объяснил директор по исследованиям и коллекциям Исторического города Святой Марии, археологического и исторического музея, финансируемого штатом Мэриленд, Трэвис Прано.

Во время раскопок, проводившихся на протяжении последних трех лет, археологам удалось обнаружить ещё несколько ценностей, включая фрагменты “рейнской” керамической посуды из Германии и Франции, керамику из Суррея и свинцовую дробь для мушкетов, указывающих на то, что эта территория была заселена ранними европейскими колонистами. Однако серебряная монета с изображением короля Англии окончательно подтверждает возраст форта и исследуемого места, отметил Парно в интервью Live Science. Шиллинг является ключевым инструментом датирования, предполагающим, что эта территория относится к начала 17 века.

Первый форт в Сент-Мэри-Сити возвели колонисты в 1633 году. Он был одним из первых английских фортов в Америке. Археологов с 1980-х годов интересовало место первоначального колониального форта города Святой Марии, а несколько лет назад благодаря геофизическим исследованиям удалось выявить большое сооружение на Милл-Филд, огражденное частоколом. Строение отличалось единственным угловым “бастионом”, позволявшим защитникам стрелять в любого, кто атакует стены. Это уникальный артефакт, проливающий свет на историю основания первых европейских колоний, заключил археолог Парно.

Источник: www.livescience.com