Названы продукты, которые помогут похудеть к лету

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18.05.2021, 19:46, Разное
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Диетолог Маргарита Макуха назвала продукты, которые помогут похудеть к лету. В «СберМаркете» оценили спрос россиян на ряд продовольственных товаров. Полученная информация помогает сделать вывод, что люди меняют свой рацион перед наступлением лета.
В последнее время россияне все чаще приобретают биодобавки и спортивное питание, чтобы скорректировать свой вес. Кроме того, выросла реализация диетических продуктов. Люди стараются купить то, что принято есть в рамках соблюдения определенных диет: гречку, кефир, творог, куриную грудку, отруби, батончики без сахара.

По словам Маргариты Макухи, творог, нежирный кефир, куриная грудка содержат довольно маленькое количество жира и много белка. После употребления этих продуктов на 60% снижается тяга к еде. К тому же белок имеет свойство увеличивать скорость метаболизма.

В гречневой каше содержатся множество полезных минералов и витаминов. К тому же она очень хорошо усваивается. Чтобы сохранять оптимальный вес, диетолог посоветовала придерживаться правил здорового питания и употреблять в пищу меньше сладостей.

Что касается специальных биодобавок и жиросжигателей, то с ними нужно быть осторожными. Ягоды Годжи, зеленый кофе и травяные чаи не обладают доказанной эффективностью в похудении. К тому же на результат можно рассчитывать только при усиленных физических нагрузках.

Источник: rg.ru



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