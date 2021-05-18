В Киеве на 80-м году жизни скончался директор НИИ строительной механики Виктор Баженов

Виктор Баженов – доктор технических наук, академик Национальной академии педагогических наук. Он создал в Украине научную школу по теории и методам математического моделирования, современных численных задач строительной механики. До последнего дня своей жизни продолжал работать в университете и обучать студентов.

“Мы искренне скорбим из-за этой непоправимой утраты. Баженов был действительно выдающимся ученым и замечательным человеком, чутким коллегой. С 1986 года и до последнего вздоха его жизнь была связана с КНУСА. Он был проректором по научной работе, первым проректором, с 1989 года руководил кафедрой строительной механики, а с 1992 года – Научно-исследовательским институтом строительной механики. Он запомнился всем своим неповторимым чувством юмора и доброжелательностью. Невозможно сосчитать всех, кому он помог в жизни, кого поддержал в трудную минуту”, – рассказал Иваненко.

Редакция издания “ГОРДОН” приносит свои соболезнования родным и близким Виктора Баженова.

Контекст:

Баженов родился 12 июля 1941 года в Городне Черниговской области, куда его мать пришла пешком из Киева, спасаясь от войны.

В 1963 году он окончил Киевский инженерно-строительный институт. После чего начал работать старшим научным сотрудником в Киевском политехническом институте. С 1975 по 1986 год был начальником управления Министерства высшего образования УССР. Преподавал в КНУСА.

Баженов – доктор технических наук, академик Национальной академии педагогических наук, автор 638 научных трудов, в том числе 43 монографий и 31 учебника.

За научные достижения Баженов был удостоен множества государственных наград, в том числе орденов “За заслуги”. Дважды становился лауреатом Государственной премии Украины в области науки и техники и один раз в области образования.



Елена ПОСКАННАЯ

журналист, редактор

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