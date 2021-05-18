 

В Киеве на 80-м году жизни скончался директор НИИ строительной механики Виктор Баженов

18.05.2021, 19:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Виктор Баженов – доктор технических наук, академик Национальной академии педагогических наук. Он создал в Украине научную школу по теории и методам математического моделирования, современных численных задач строительной механики. До последнего дня своей жизни продолжал работать в университете и обучать студентов.

“Мы искренне скорбим из-за этой непоправимой утраты. Баженов был действительно выдающимся ученым и замечательным человеком, чутким коллегой. С 1986 года и до последнего вздоха его жизнь была связана с КНУСА. Он был проректором по научной работе, первым проректором, с 1989 года руководил кафедрой строительной механики, а с 1992 года – Научно-исследовательским институтом строительной механики. Он запомнился всем своим неповторимым чувством юмора и доброжелательностью. Невозможно сосчитать всех, кому он помог в жизни, кого поддержал в трудную минуту”, – рассказал Иваненко.

Редакция издания “ГОРДОН” приносит свои соболезнования родным и близким Виктора Баженова.

Контекст:

Баженов родился 12 июля 1941 года в Городне Черниговской области, куда его мать пришла пешком из Киева, спасаясь от войны. 

В 1963 году он окончил Киевский инженерно-строительный институт. После чего начал работать старшим научным сотрудником в Киевском политехническом институте. С 1975 по 1986 год был начальником управления Министерства высшего образования УССР. Преподавал в КНУСА.

Баженов – доктор технических наук, академик Национальной академии педагогических наук, автор 638 научных трудов, в том числе 43 монографий и 31 учебника. 

За научные достижения Баженов был удостоен множества государственных наград, в том числе орденов “За заслуги”. Дважды становился лауреатом Государственной премии Украины в области науки и техники и один раз в области образования.


Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.03 / Швейцарские танцоры в защитных костюмах призвали власти открыть культурные заведения

17.03 / Дети в Оренбурге разбили постамент памятника Гагарину

21.02 / Части обшивки Boeing 777 упали в жилом районе в Колорадо

15.10 / «Мира, который мы знали, больше не будет» — ледокол Polarstern принёс из Арктики «удручающие» вести

30.04 / Последствия столкновений на границе Таджикистана и Киргизии попали на видео

19.12 / Шмыгаль рассказал, когда начнут вакцинировать от коронавируса украинских врачей

02.07 / Обработано 99% протоколов: большинство поддержало поправки в Конституцию

22.07 / Завершены госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова

20.11 / РАН заинтересовалась добычей ресурсов в космосе

17.05 / Вооруженная ножом женщина ранила пять человек в Шанхае

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика