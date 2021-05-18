Полиция задержала добровольца “Правого сектора”, “киборга”-россиянина Чемоданова

По словам адвоката, полиция задержала Чемоданова для экстрадиции в РФ, где он заочно осужден в 2009 году.

“Зеленый” с лета 2014 на войне в составе ДУК ПС, получил ранение в ДАП. В Житомире не слышали о прямом запрете экстрадиции ветеранов в РФ и ее государства сателлиты”, – написал Коломиец.

Он отметил, что выезжает в Житомир на помощь Чемоданову.

https://www.facebook.com/vitaliy.kolomiets/posts/4573729382656451

Чемоданов был задержан 18 мая в рамках дела о незаконном хранении группой лиц оружия и боеприпасов, пишет LIGA.net со ссылкой на собственный источник в руководстве МВД. Следствие считает, что он незаконно хранил в одном из гаражей Житомира привезенные из зоны АТО/ООС оружие и боеприпасы.

Собеседник издания отметил, что образцы ДНК и отпечатков пальцев добровольца совпали с отпечатками из базы Интерпола, которые принадлежат Алексею Петрову – гражданину России, осужденному в РФ в 2009 году за разбой и находящемуся в активном международном розыске с 3 марта 2021-го.

Источник заверил LIGA.net, что задержанного “никто никуда не выдает”. Сейчас решается вопрос о его временном аресте.

Нардеп “Европейской солидарности”, бывший доброволец-парамедик Яна Зинкевич в Facebook сообщила, что ей на вопрос о депортации в МВД прямо не ответили. По ее данным, дело передают в СБУ.

Скриншот: Anna Demydenko / Facebook

В декабре 2020-го Чемоданов рассказывал в интервью “Цензор.нет”, что переехал в Украину еще до 2014 года. С началом агрессии РФ отправился на фронт.

По его словам, в 2019 году после принятия закона о добровольцах он получил вид на жительство и подал документы на гражданство Украины. “Вернуться в РФ для меня – это угроза и свободе, и жизни. В России “Правый сектор” – это террористическая организация. Меня арестуют, посадят и убьют в тюрьме”, – говорил доброволец.

Контекст:

18 декабря 2019 года Кабмин принял решение для упрощения получения украинского гражданства иностранцам, которые подверглись политическим преследованиям из-за защиты Украины, ее территориальной целостности и суверенитета.

В том же месяце президент подписал закон о статусе участников боевых действий для добровольцев, воевавших на Донбассе.

—