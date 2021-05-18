Ассоциация операторов наружной рекламы Украины призвала Раду поддержать законопроект о наружной рекламе

“Украина ждет этот закон 10 лет. Устаревшее и несовершенное законодательство тормозит внедрение в стране передовых технологий, ухудшает инвестиционный климат и блокирует развитие населенных пунктов. Противоречивость действующих норм приводит к архитектурному хаосу, постоянным конфликтам и коррупции, – заявили авторы обращения к парламенту.

Предложенный законопроект они называли комплексным документом. В Ассоциации считают, что именно предусмотренные в этом документе нормы позволят решить все нынешние проблемы регулирования этой отрасли.

“Он сбалансированный и безальтернативный. Его разработали и поддержали представители всех фракций парламента. Профильный комитет единогласно рекомендовал принять законопроект за основу. Документ учитывает интересы жителей громад, органов публичной власти, операторов рынка и заказчиков рекламы. Польза от его принятия несомненная”, – убеждены представители Ассоциация операторов наружной рекламы.

В частности, этот законопроект согласует законодательство о рекламе с другими нормативно-правовыми актами, а также призван поможет привести сферу наружной рекламы в соответствие с мировыми стандартами, сказано в письме. Такой подход повысит прозрачность рынка и снизит риски коррупции, считают авторы.

“Законодательные изменения будут способствовать повышению безопасности на улицах и автодорогах, позволят улучшить благоустройство населенных пунктов и привлечь дополнительные инвестиции в развитие городской инфраструктуры”, – убеждены они.

По подсчетам операторов, после принятия законопроекта время и затраты на административные и разрешительные процедуры уменьшатся как минимум в четыре раза, так как будет внедрена четкая и открытая процедура размещения наружной рекламы. Контроль за работой отрасли станет более эффективным, добавили они – благодаря созданию электронного реестра рекламных конструкций и маркировке рекламоносителей QR-кодами.

“Законопроект позволит в 1,7 раза увеличить поступления в бюджет и привлечь дополнительные средства в государственный дорожный фонд. Будет сохранено и создано около 20 000 рабочих мест. Реализация закона позволит существенно улучшить жизненное пространство людей. Будут разработаны схемы размещения рекламных конструкций и дизайн-коды фасадов, которые позволят гармонично вписывать рекламоносители во внешнюю среду. Улицы станут эстетичнее и привлекательнее, – сказано в письме. – Призываем народных избранников поддержать изменения, которые улучшат условия ведения бизнеса и повысят качество жизни людей”.

Фото: outdoor.org.ua

Контекст:

Авторами проекта закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования законодательного регулирования в области наружной рекламы” стали 15 депутатов из разных фракций. 18 февраля они зарегистрировали законопроект.

Документ предусматривает введение в Украине единого порядка размещения наружной рекламы, авторы предполагают, что различаться будут процедуры в пределах и за пределами населенных пунктов. Согласно законопроекту, заявки на размещение можно будет подавать в электронной форме через Единый государственный портал административных услуг.

Законодатели также прописали процедуру демонтажа самовольно установленных конструкций. Нардепы ожидают, что в случае принятия законопроекта деньги за размещение наружной рекламы удастся вывести из тени и поступления в бюджет от этой деятельности вырастут в два раза.

Инициаторы документа рассчитывают, что благоустройство рекламы вдоль автодорог существенно повысит безопасность на дорогах, а часть налогов будет направлена в государственный дорожный фонд, что позволит за счет рекламы ремонтировать дорожное покрытие.

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