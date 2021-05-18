Мнение: Экстремистов не пустят на выборы

В Госдуме приняли закон, который запрещает релиозным и политическим экстремистам участвовать в выборах.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете участия в парламентских выборах причастных к экстремистским общественным или религиозным организациям лиц.

Соответствующая информация размещена в базе данных нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что новое ограничение затронет лиц, выступающих руководителями, членами коллегиального руководящего органа, заместителями руководителя, руководителями структурного подразделения и заместителями руководителя структурного подразделения. Действие законопроекта также коснётся тех, кто является членом, участником, работником или иным лицом, связанным с подобными организациями.

4 мая соответствующий проект внесли в Госдуму.

https://russian.rt.com/russia/news/863175-gosduma-vybory-ekstremizm-proekt – цинк

Очевидное последствие истории с Навальным. Все связанные с ним структуры дочищают, а лиц упорствующих в своих связях превентивно отсекают от любой легальной политики. Разумеется, эти ограничения могут коснутся не только всяких "штабов Навального".

Надо понимать, что это далеко не последнее закручивание гаек перед осенними выборами.

Сами выборы не обещают быть особо интересными – ЕР, КПРФ, ЛДПР, СР (+Прилепин) плюс-минус также как сейчас. Инерционный сценарий пока что уверенно торжествует.

При этом:

Государственная дума РФ отказалась вносить изменения в законодательство касательно владения чиновниками недвижимостью за рубежом потому, что большая часть недвижимости находится в бывших странах СССР. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Мы совсем недавно пережили трагедию, связанную с распадом Советского Союза. У нас семьи разорваны. И у нас самое большее количество недвижимости за рубежом именно в странах СНГ, а не в Великобритании, США и Испании", – сказал Крашенинников журналистам в Екатеринбурге.

По его словам, в России есть "достаточно четкое антикоррупционное законодательство".

"В принципе, все чиновники должны подавать декларацию и указывать по поводу недвижимости. И все кандидаты в депутаты также это все должны показывать. Если есть нарушения, то уже будет действовать другое законодательство. Поэтому здесь каких-то опасений я в данный момент не вижу", – сказал Крашенинников.

Кроме того, по его словам, вскоре в России вступят в силу поправки, касающиеся иностранного гражданства чиновников, двойного гражданства и вида на жительство.

https://www.interfax.ru/russia/766464 – цинк

У нас семьи разорваны, не обращайте внимания на мой домик во Флориде…

Правда, крайне редко можно услышать вопросы и претензии по имуществу в республиках бывшего СССР.

Вопросы как правило возникают по имуществу у "западных партнеров", через которое иностранные государственные органы и спецслужбы могут оказывать влияния на российских чиновников и депутатов. Да и причем тут развал СССР, если предъявляют различные виллы, замки, квартиры. Которые если и можно объяснить "развалом СССР", так разве что тем, что владельцы данного имущества активно поучаствовали в разграблении уничтожаемой страны, чтобы иметь возможность иметь указанную недвижимость.

Но впрочем, даже не удивило, что депутаты стеной стоят в вопросе ужесточения контроля о своем зарубежном имуществе. Не враги же они себе, в самом деле.

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