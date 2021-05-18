Мнение: Целевая установка

Россия находится в переломном моменте своей истории, и у нее осталось мало времени, чтобы построить правовое общество на руинах советского социализма, но это необходимо сделать, считает председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.

Ну, вот кому бы про правовое общество следует молчать тише других, так это всему составу Конституционного суда во главе с Зорькиным. Еще года не прошло, как конституцией вытерли пол, а об нее затем — ноги. Одна поправка про обнуление, принятая вопреки конституционной процедуре, чего стоит. Да и голосование по всем поправкам оптом, как на базаре, освященное затем вердиктом КС, что всё правильно, законно и благочинно… Так что ком про правовое общество и говорить, так не этому человеку, который поставил свой авторитет, знания и профессионализм на службу мелким мошенникам.

Кстати, любопытно, что вообще-то говоря, любой «после Путина» может откатить назад поправки или вообще назвать конституцию недействующей и не подлежащей к применению как раз потому, что прошлым летом над ней надругались таким вот совершенно зверским образом.

Между прочим, это тот самый Зорькин, который в 2014 году объявил крепостничество главной духовной скрепой России и посетовал, что его отмена и стала причиной революций и прочих непотребств: «…При всех издержках крепостничества именно оно было главной скрепой, удерживающей внутреннее единство нации. Не случайно же крестьяне, по свидетельству историков, говорили своим бывшим господам после реформы: “Мы были ваши, а вы — наши”…» «…Основная линия социального напряжения – между властью и крестьянскими массами – лишилась важнейшего амортизатора в лице помещиков. И это стало одной из существенных причин роста “бунташных”, а затем и организованных революционных процессов в России на исходе XIX и в начале ХХ вв…»

Любопытно, не будь отмены крепостничества и не будь революции, получил бы Зорькин возможность стать юристом и «дорасти» до столь важного государственного поста? Или крутил бы хвосты быкам на подворье помещика, крепя с ним свое единство?

Интересно, как крепостничество в качестве духовной скрепы может совмещаться с правовым государством? Просто интересно, как это всё совмещается в одной конкретной голове?

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