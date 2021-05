Наши дела плохи

Посмотрите и сравните видео рекламирующие службу в армиях США и России, и вы увидите, насколько мы слабы при Байдене



Grant Atkinson May 13, 2021

Президент Джо Байден, за короткое время своего пребывания у власти, сумел нанести огромный вред репутации вооруженных сил США в мире. Новые видео рекламирующие службу в армии практически ничем не отличаются от рекламной кампании демократов.

В одном из видео из серии, озаглавленной The Calling («Призвание»), капрал. Эмма Мэлонелорд описала свой путь в армию. Анимационный фрагмент видео включал лесбийскую свадьбу, парад и женское общество в Калифорнийском университете в Дэвисе.

«Все началось в Калифорнии, с маленькой девочки, воспитанной двумя мамами», – рассказала Малонелорд на видео. «Несмотря на то, что у меня было довольно типичное детство, – я занималась балетом и играла на скрипке, я также выступала за равенство. Мне нравится думать, что я защищаю свободу с раннего возраста».

Прямо с первых кадров, видео начинает уничижать службу в армии. Утверждать, что маршировать в радужных футболках каким-то образом сродни защите свободы нашей страны дома и за границей, – это явное безумие.

Затем капрал Мэлонелорд рассказала, что одна из ее матерей была парализована в результате несчастного случая, но она боролась с этим и восстановила способность ходить. Это была бы вдохновляющая история, но реклама быстро возвращается к тому, чтобы заставить зрителей “заглотить” главную идею видео.

Капрал сказала, что ее искалеченная мать смогла “пройти по проходу” и выйти замуж за другую свою маму – момент, показанный в ролике.

После этого Мэлонелорд рассказала, что училась в колледже в Калифорнийском университете в Дэвисе. Она сказала, что когда она думала об окончании учебы, она чувствовала, что в жизни ей многое дано.

«Мне были нужны собственные приключения, собственный вызов, и после встречи с армейским вербовщиком я нашла его», – сказала Мэлонелорд. «Способ доказать свою внутреннюю силу и, возможно, разрушить некоторые стереотипы».

Поступление в армию должно быть обязательством защищать свободы Америки. Вместо этого это видео предполагает, что это своего рода поиски социальной справедливости, чтобы найти смысл жизни и внутренний мир.

«Само собой разумеется, что видео не вызвало прилива энтузиазма и уверенности в наших вооруженных силах среди консервативных критиков, особенно по сравнению с тем типом рекрутинговых видео которые выпускают наши противники» написала Лиа Баркукис в своей статье в Townhall опубликованной в среду.

В качестве примера она привела видео о вербовке в российские вооруженные силы, которое опубликовал в Твиттере Коскович Золтан, аналитик Центра основных прав.

Это видео показало, как сильные мужчины оставляют своих близких, чтобы пройти интенсивную подготовку и присоединиться к вооруженным силам своей страны.

Koskovics Zoltán

@KoskovicsZ

Это рекрутинговое видео российской армии. Сравните его с новым видео американской армии. Ни один из них не вызывает у меня оптимизма по поводу будущего #Запада.

Russian Military Recruitment Video

The latest Russian military recruitment ad. Embracing core male characteristics and traits, as well as targeting men, at their prime and their best, for actual combat.…

vimeo.com

4:04 AM · May 13, 2021

Это было совсем не похоже на проснувшуюся пропаганду министерства обороны Байдена.

Многие критики в Twitter указали на некоторые проблемы с видео о призыве в армию.

GoArmy

@GoArmy

·May 5

До того как они стали солдатами, они были такими же как мы. Посмотрите новую анимированную серию на https://go.usa.gov/xHd5C.

MnMonger

@mnmonger

·May 13

Ничего себе ……… так много НЕТ прямо сразу. Наши противники, должно быть, смеются над этим.

— MnMonger (@mnmonger) May 13, 2021

OldDominionWe’re Screwed: Watch US vs. Russia Military Recruitment Videos and You’ll See How Weak We Are Under Biden

@VaDominion

·May 12

Ничего удивительного в том американские военные не могут победить нигде

Jeff Wild Pants

@Pants1Wild

·May 12

Это конкретно вгоняет в депрессию

Lorry Smith

@CuriousLor

Replying to @ColumbiaBugle and @ccdeditor Мне понравилось про “разрушение стереотипов” Эффективное разрушение одних стереотипов с помощью создания и продвижения других Ну-ну

10:06 AM · May 13, 2021

Армейская реклама появилась вслед за видео о вербовке в Центральное разведывательное управление. Видео, размещенное на странице ЦРУ на YouTube в прошлом месяце в рамках его инициативы «Люди ЦРУ», изображает гея, который сказал, что он работает в ЦРУ библиотекарем.

«Когда я рос геем в маленьком южном городке, мне повезло, что у меня была замечательная и приветливая семья», – сказал он.

«Я всегда боролся с мыслью, что я не могу обсуждать свою личную жизнь на работе. Каково же было мое удивление, когда в тот момент когда я давал присягу в ЦРУ я заметил радугу на шнурке тогдашнего директора [Джона] Бреннана».

Эти примеры показывают, что леворадикальное либеральное мышление проникло почти во все американские институты, включая военные и разведывательные круги. Если эти учреждения продолжат идти по этому пути, они быстро потеряют свою репутацию и, возможно, часть своей мощи.

Подборка видеороликов рекламирующих службу в американской армии