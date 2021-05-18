Спасти носорогов: “Росатом” стал ключевым партнером уникального проекта

Проект объединил ведущие исследовательские учреждения. Помимо “Росатома”, Россию представляют Томский политехнический университет и Научно-технический центр “Ядерно-физические исследования”.

В борьбе за сохранение популяции носорогов помогут атомные технологии. Введение в рог животных изотопов поможет снизить на них спрос и повысить вероятность обнаружения контрабанды. Более 10 тысяч устройств обнаружения радиации предотвратят незаконную транспортировку рога, уверены эксперты.

Первая фаза проекта стартовала 13 мая. В рога двух носорогов ввели следовое количество стабильных нерадиоактивных изотопов С-13 (углерод) и N-15 (азот). Следующие три месяца ученые будут наблюдать за здоровьем животных и проверят, как изотопы ведут себя внутри рога и не причиняют ли носорогам вреда.

После этого с помощью суперкомпьютера и 3-D принтера исследователи определят подходящий радиоизотоп и его количество. На заключительном, третьем этапе в рога носорогов введут поставленный “Росатомом” радиоактивный изотоп.

После окончания исследования проект планируется распространить на всю Африку и другие континенты. Природоохранные организации смогут бесплатно получить программы обучения. Проект возможно использовать и для спасения других видов исчезающих животных.

“Научное сотрудничество должно выходить за рамки границ, часовых поясов и континентов, если мы хотим сохранить наш общий дом и решить экологические проблемы. Мы очень рады, что этот проект пополнит список успешных инициатив Южной Африки и России», – сказал на церемонии запуска проекта посол России в ЮАР Илья Рогачев.

Ядерная наука сыграет фундаментальную роль в защите носорога и планеты в целом, уверен гендиректор регионального центра «Росатом Центральная и Южная Африка» Райан Колльер. «Мы невероятно гордимся тем, что играем ключевую роль в этой удивительной инициативе, которая поможет спасти этих невероятных животных от неминуемого исчезновения», – сказал он.

“Росатом” уделяет большое внимание гуманитарным проектам в Африке. Госкорпорация поставляет компьютеры в школы ЮАР, строит научные лаборатории, реализует образовательные программы.