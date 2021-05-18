Начался прием заявок на международную премию #МЫВМЕСТЕ

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18.05.2021, 19:22, Разное
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Презентация премии #МЫВМЕСТЕ состоялась во время неформальной встречи волонтеров, СМИ и представителей бизнес-сообщества в парке культуры и отдыха имени Горького. Там сообщили, что заявки принимаются с 18 мая по 5 июля.
Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на сайте премии.

Главная цель мероприятия – поддержать социальные инициативы, которые направлены на помощь людям и улучшение качества жизни. Премия посвящена достижению национальных целей развития России до 2030 года и включает четыре направления: “Волонтеры и НКО”, “Бизнес”, “Медиа” и “We are together”.

Победители станут обладателями гранта до 2,5 миллиона рублей, получат общественное признание, возможность участия в образовательных программах и продвижение проектов. В премии могут принять участие физические лица от 14 лет и представители организаций.

Заявка должна содержать информацию об участнике, проектах, их целях и результатах или о предлагаемом контенте. Выбрав направление, необходимо определиться с номинацией. Она должна соответствовать заявке.

“Россия имеет моральное право объявить международную премию #МЫВМЕСТЕ, где победителями могут стать люди со всего мира, которые своим примером показали, что в сложной ситуации они готовы свои силы, свое сердце, свою душу отдавать для помощи другим”, – сказал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Заочная оценка работ будет проводиться с 6 июля по 1 августа. Тогда определятся полуфиналисты. Полуфиналы премии пройдут на окружных фестивалях #МЫВМЕСТЕ со 2 августа по 1 октября. Лучшие проекты будут выбраны путем народного голосования. Члены жюри также оценят работы. Победителей объявят 5 декабря на международном форуме #МЫВМЕСТЕ.



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