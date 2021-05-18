А ты бревно из ада! – Личное мнение

Канье Уэст, с которым развелась объёмная Ким Кардашьян, заявил, что жена у него была не очень.

Ну, это я так — мягко сказала. По заверениям источников, близким к Канье, рэппер говорит, что Ким была супругой из преисподней.



Познакомьтесь с моим бревном. Фото: Соцсети

В исподнем из преисподней, да.

И в довершение, пожалев о годах, проведённых в браке, называя их филиалом ада на земле, Канье делится личным — да, Кардашьян стала известной, эксплуатируя свою сексуальность, а в постельке-то — так себе вообще.

Никакущая.

Нет, я нисколько не сомневаюсь, что именно так возможно и было. Да обычно так и бывает — чем больше секса напоказ, тем меньше его в реальности.

Но я — о другом. Почему шесть лет всех всё устраивало, а как только люди развелись, так сразу — а ты бревно!

Это вообще известная тема. Живут прекрасно, пилят фоточки счастливой семейной жизни, изо всех своих примитивных сил демонстрируют страсть и любовь.

А как только происходит развод, так сразу и начинается. Жена говорит, что у мужа — маленький. Муж — что жена-то была фригидным бревном.

Пусть чаще всего это правда. Но зачем это транслировать-то?

Раз Ким была поленом из преисподней, для чего Канье с ней жил? Делали детей, ходили на шоппинг, ездили отдыхать и всячески демонстрировали страсть друг к другу?

А теперь, наверное, у Канье секс случается по 8 раз в день. И только с не брёвнами, а со страстными женщинами, которые обожают секс, ага.

Заявляя подобное про бревно, мужчина унижает сам себя. Что ж ты с ней жил-то, как трахал дерево? Чего мучился-то, болезный?

Говорили о вас бывшие, что вы — фригидны? А вы сами пускали сплетенку после расставания, что там не член, а так себе — даже смотреть не на что?

Зачем?

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