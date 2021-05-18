«Нет денег на хороший памятник». Как выглядит сейчас последнее пристанище Крачковской

Напомним, что заслуженной артистки РФ не стало в 2016 году. Сейчас последнее пристанище Натальи Крачковской находится в плачевном состоянии. Очевидцы утверждают, что могилку звезду давно никто не навещал.

Так сразу и не скажешь, что здесь покоится звезда советского кинематографа. Единственный сын актрисы даже оградку не удосужился поставить на погосте.

К слову, Василий, которому в наследство досталась квартира матери за 30 млн. рублей, утверждает, что у него нет денег на хороший памятник.

Наталья Леонидовна не любила говорить о сыне при жизни, а журналистов заранее просила, чтобы они не задавали вопросы о Васе. Что скажете, друзья? Давайте обсудим увиденное в комментариях.