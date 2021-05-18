 

На Украине оценили убытки от запуска «Северного потока – 2»

18.05.2021, 19:08, Новости дня
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Убытки Украины от запуска газопровода «Северный поток – 2» составят 5-6 млрд долларов в год, сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Я оцениваю прямые и косвенные потери Украины от запуска «Северного потока – 2» в 5-6 млрд долларов в год», – сообщил Макогон в интервью для консалтинговой компании Exploration&Production Consulting, передает РИА «Новости».

По его словам, в том числе Украина потеряет 1,5 млрд долларов в случае прекращения Россией транзита газа. В таком случае на Украине подорожает газ, поскольку его транспортировка из ЕС будет дороже примерно на 50 долларов за кубометр. Это приведет к потерям экономики еще в размере 2-3 миллиарда долларов.

Как отметил Макогон, эти потери можно компенсировать за счет увеличения собственной добычи голубого топлива. Он заявил, что необходимо предоставить максимум возможностей украинским газодобывающим компаниям и стимулировать наращивание собственной добычи.

3 мая немецкая природоохранная неправительственная организация (NABU) подала иск в административный суд Гамбурга против строительства газопровода «Северный поток – 2». При этом в Федеральном морском и гидрографическом агентстве (BSH) сообщили, что иск немецких экологов из Nabu имеет приостанавливающее действие для разрешения регулятора на строительство газопровода «Северный поток – 2», работы могут быть возобновлены с конца мая.

Между тем в понедельник Германия разрешила начать укладку «Северного потока – 2» в своих водах.

Напомним, газета ВЗГЛЯД сообщала, что «Северный поток – 2» лишит США и ЕС интереса к Украине.



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