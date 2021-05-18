У Colonial Pipeline вновь возникли проблемы

Один из самых крупных американских трубопроводов Colonial Pipeline, возобновивший работу после атаки хакеров, вновь начал испытывать проблемы, пишут американские СМИ.

Оператор успел возобновить работу после прошлой атаки хакерской группировки, но теперь у него вновь возникли проблемы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

До этого СМИ сообщали, что компания Colonial Pipeline заплатила хакерам выкуп в размере 5 млн долларов, чтобы возобновить поставки топлива на Восточное побережье США.

Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива на восток США, подверглась атаке вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу. После кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию США Colonial Pipeline власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации.

В атаке на Colonial Pipeline заподозрили группировку хакеров DarkSide. По версии Bloomberg, DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы. В Белом доме заявили, что по мнению Вашингтона, кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline совершила не какая-то конкретная страна, а уголовные элементы в лице группы хакеров, именующей себя DarkSide.

При этом президент США Джозеф Байден заявлял, что американское руководство не считает Россию ответственной за атаками на трубопроводную компанию.