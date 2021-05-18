Тимати и Анастасия Решетова провели день вместе после выхода громкого интервью модели

Вчера в одном из ресторанов Алматы друг и коллега рэпера Тимати – Илья Винокуров – отмечал своей день рождения. Поздравить именинника прилетел из Москвы не только Тимур, но и его бывшая возлюбленная Анастасия Решетова. На редких фотографиях с вечеринки, которые Илья опубликовал в своем Instagram, Тимати и Настя веселятся среди гостей, хоть и сидели за праздничным столом на расстоянии друг от друга.

Эта их встреча стала первой за долгое время и точно первой после громкого интервью Анастасии Решетовой, которое вышло на YouTube несколько дней назад. В нем модель подробно рассказала о причинах расставания с Тимати и впервые прокомментировала его участие в реалити-шоу “Холостяк”.

Почему мы расстались? Было сделано столько боли друг другу, и предательства повторялись. Когда мы расстались, я поняла, что это к лучшему. У меня как будто отлегло, перестала бояться. Перевернула страницу. Ощущения, будто я ушла от отца. Настя Решетова до и после расставания — два разных человека. Это новая я. Перестала думать о том, что мне скажут. Эти отношения были нездоровыми. Несмотря на то, что было очень много позитивных моментов: он мне показал мир, многое открыл, – сказала она.

Анастасия Решетова и Тимати среди гостей Фото из сторис Анастасии Решетовой

Напомним, с моделью Анастасией Решетовой Тимати познакомился в 2015 году. О том, что они ждут ребенка, пара объявила в июне прошлого года. Официальному подтверждению предшествовали месяцы слухов и домыслов. Для создателя Black Star ребенок стал вторым: в марте 2014 года модель Алена Шишкова подарила ему дочь Алису, которую воспитывать им помогает мать музыканта Симона.

Кстати, в декабре прошлого года вице-мисс Россия 2012 года Алена Шишкова, за жизнью которой следит более шести миллионов Instagram-подписчиков, и ее дочь Алиса впервые снялись вместе для журнала, пригласив HELLO! к себе домой. Смотрите, как это было.

Фото из сторис Анастасии Решетовой