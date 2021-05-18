Spotify добавляет автоматические расшифровки для своих собственных эксклюзивных и оригинальных подкастов

Spotify делает первый шаг к тому, чтобы сделать транскрипты подкастов на своем сервисе. Компания объявила сегодня утром, что скоро запустит ограниченную бета-версию, которая представит автоматические стенограммы для своих собственных шоу Spotify Exclusive и Original, с более крупной целью — включить в будущем стенограммы для всех подкастов, публикуемых на ее платформе. Компания также представила несколько других улучшений доступности наряду с объявлением, включая функции удобочитаемости и параметры изменения размера текста.

Новая функция стенограмм автоматически генерирует стенограммы для собственных шоу Spotify, позволяя пользователям читать текст подкаста на своих устройствах iOS или Android со звуком или без него.

Это может быть полезно с точки зрения доступности, поскольку делает аудиопрограммы доступными для более широкой аудитории, включая слабослышащих или глухих. Однако это также облегчает любому слушателю, который хочет перейти к определенной части разговора, без необходимости перематывать вперед или назад, пытаясь найти нужное место.

Пользователи смогут прокручивать и перемещаться по предоставленным стенограммам, а затем щелкать любой абзац, чтобы начать потоковую передачу шоу с этого момента, поясняет компания.

Если Spotify выполнит свое обещание сделать транскрипты доступными во всей своей полной библиотеке подкастов, это может избавить подкастеров от необходимости выполнять дополнительную работу по расшифровке шоу и публикации их на своем веб-сайте. Вместо этого они могли просто проинформировать слушателей, что те, кто хочет расшифровку стенограммы, могут посетить Spotify. Кроме того, эта функция может увести пользователей от сторонних приложений, предлагающих стенограммы, в то же время конкурируя с Appleпоиск транскрипции подкастов. (И это потенциально может сигнализировать о том, что Apple готовится выпустить обновление в этой области в ближайшем будущем, учитывая недавние инвестиции в переработанный Apple Приложение Podcasts, которое теперь будет включать подписки.)

Функция расшифровки стенограмм будет запущена в «ближайшие недели», — сказали в Spotify.

Наряду с новостями о бета-версии Spotify представила несколько улучшений читабельности, чтобы помочь слабовидящим и слабовидящим пользователям лучше видеть различные кнопки в приложении, например кнопки для начала прослушивания или воспроизведения в случайном порядке, путем настройки цвета кнопки, форматирования текста и размера. .

И хотя Spotify уже поддерживает общесистемные изменения размера текста, известные как динамический тип, теперь он позволяет пользователям еще больше увеличивать размеры текста с помощью новой функции в настройках iOS. (Настройки -> Специальные возможности -> Размер экрана и текста; нажмите «Крупный текст» и перетащите ползунок.)