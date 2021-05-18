 

Сеть «ВКонтакте» запускает прокат электросамокатов

18.05.2021, 18:54, Новости дня
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Стало известно о новом проекте, который собирается осуществить российская социальная сеть «ВКонтакте» совместно с компанией «Ситимобил». Речь идет о прокате электросамокатов, который вначале будет доступен только жителям Санкт-Петербурга, Самары и Ростова-на-Дону.

Для того чтобы обеспечить выполнение услуги, ИТ-специалисты «ВКонтакте» разработали специальный агрегатор. Как сообщает пресс-служба соцсети, это первая проба компании на рынке городской.

Впрочем, ранее популярная российская социальная сеть стала участником сервиса вызова такси. Менеджеры «ВКонтакте» полагают, что таким образом смогут повысить ценность своего ресурса для миллионов пользователей из России.



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