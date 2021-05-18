 

В РФ создали облегченный преобразователь электроэнергии для космических аппаратов

18.05.2021, 18:54, Новости дня
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Новую разработку для космической отрасли представили ученые из новосибирского технического университета (НЭТИ). Они создали облегченное устройство для преобразования электроэнергии.

Главным достоинством нового преобразователя является его низкая масса, поясняют специалисты. Ведь каждый лишний килограмм, выведенный в космическое пространство, обходится очень дорого.

Российские ученые не только создали, но и запатентовали новое устройство. Не исключено, что им заинтересуются также зарубежные космические агентства. Напомним, что основным источником энергии на орбите Земли являются лучи Солнца. Однако не обойтись там и без аккумуляторов, которые дают энергию, пока космический аппарат пролетает над затененной стороной планеты.



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