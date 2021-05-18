 

Тарасова вышла замуж за Крайнова через неделю из-за предсказания гадалки

18.05.2021, 18:48, Разное
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Татьяна Тарасова пояснила в студии программы «Судьба человека», что третьего супруга Владимира Крайнева ей предсказала гадалка. Она призвала заслуженного тренера сразу выходить за него замуж и не обращать внимание на его маленький рост.
Фигуристка поделилась с Борисом Корчевниковым воспоминаниями того времени. Она поехала к бабушке-гадалке, которая заявила, что Татьяна Тарасова вскоре встретит «своего человека». Женщина в белом платке посоветовала спортсменке сразу соглашаться на брак. Действительно, пианист Владимир Крайнев был ниже ростом своей избранницы, но это не помешало пару прожить вместе более 30 лет. Их разлучила смерть, так как третий супруг тренера скончался в 2011 году.

Татьяна Тарасова призналась, что спустя всего неделю после знакомства она действительно поняла, что готова прожить с Владимиром Крайневым всю оставшуюся жизнь. По словам 74-летней звезды спорта, ее родственники очень любили третьего мужа и называли его только «Володька».



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