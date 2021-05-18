Варнава и Молочников дали Бондарчуку первое совместное интервью на телевидении

В программе «Кино в деталях» Федор Бондарчук раскрыл некоторые интересные моменты, касающиеся жизни Екатерины Варнавы и ее избранника Александра Молочникова. Пара впервые дала совместное интервью на телевидении.

36-летняя звезда Comedy Women призналась, что карантин они провели вместе в стенах съемной квартиры. Также Екатерина Варнава пошутила, что сейчас она официально считается безработной. Знаменитость показала совместный снимок со съемок программы в своем микроблоге Instagram.

Александр Молочников стал популярным после премьеры картины «Скажи ей», в которой рассказано о семейной паре, пытающейся поделить сына после развода. Саше интереснее проводить время с отцом, который любит рок-н-ролл и работает школьным учителем. Однако мать хочет забрать ребенка и переехать с ним в США. Экс-супруг с такой позицией категорически не согласен. Взрослые втягивают в свой конфликт сына, постоянно обостряя ситуацию. Драма получила награду на «Кинотавр-2020» и попала на SIFF.

С 29-летним режиссером Екатерина Варнава встречается почти год. Впервые вместе они появились на кинофестивале. По словам Александра Молочникова, их отношения развивались стремительно. У него было ощущение, что он знает юмористку уже много лет.