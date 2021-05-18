 

Группа “Метинвест” инвестирует в реконструкцию пирса в Мариуполе более 12 млн грн

18.05.2021, 18:46, Новости дня
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Работы начались в апреле, тогда сотрудники “Метинвест-Промсервис” провели геодезическую съемку и определили все параметры для реконструкции. Сейчас старые конструкции демонтируют и собирают армирующую сетку, а также закладные элементы обрамления пирса.

Стоимость проекта – 12 млн грн, для реконструкции пирса доставят:

почти 34 тонны горяче- и холоднокатаных листов;
30 тонн металлических уголков, арматуры и электродов;
более 300 кубометров бетона;
1 тонну лакокрасочных материалов, растворители, полиэтиленовую пленку, цемент, кварцевый песок и гернитовый шнур.

В пресс-службе компании отметили, что используют для проекта мини-кран Jekko и вилочный погрузчик Caterpillаr.

В сентябре объект планируют сдать. После установки основания пирса подрядчики Мариупольского городского совета установят новое ограждение с вмонтированными LED-светильниками и лавочки с урнами.

“Группа “Метинвест” продолжает реализовывать совместный с городом проект по реконструкции любимого места отдыха мариупольцев – пирса. В полном объеме будут обеспечены строительные материалы для восстановления основания и покрытия пирса и выполнены все необходимые строительные работы. Ко Дню города все работы по созданию единого современного пространства возле мариупольского яхт-клуба будут завершены”, – рассказала и.о. директора по персоналу и социальным вопросам меткомбината имени Ильича группы “Метинвест” Елена Кондалова.

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Фото: пресс-служба “Метинвест”


Фото: пресс-служба “Метинвест”


Фото: пресс-служба “Метинвест”


Фото: пресс-служба “Метинвест”

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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