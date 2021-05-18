 

Арахамия: До осени ротаций в украинских министерствах не будет

18.05.2021, 18:46, Новости дня
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“По состоянию на сейчас мой прогноз, что до осени не будет никаких кадровых изменений в [украинских] министерствах. Может, будут какие-то кадровые изменения на больших предприятиях, но “министерских” я не предусматриваю”, – сказал Арахамия.

По его информации, новых министров экономики, инфраструктуры и здравоохранения могут назначить в четверг, 20 мая.

Контекст:

Сегодня, 18 мая, Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение с должностей министра здравоохранения Украины Максима Степанова, министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко, а также министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия.

Степанова назначили главой Минздрава Украины 30 марта 2020 года. В Верховной Раде несколько раз инициировали сбор подписей за его отставку.

Петрашко назначили министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 17 марта 2020 года.

Криклий был назначен министром инфраструктуры 29 августа 2019 года. Он работал в правительстве Алексея Гончарука и сохранил должность в Кабмине Дениса Шмыгаля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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