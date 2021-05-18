В СБУ объяснили, зачем стучались в квартиру Кличко

Во вторник правоохранители провели ряд одновременных обысков в нескольких регионах страны в рамках уголовного производства относительно нелегального импорта в Украину нефтепродуктов из Республики Беларусь и РФ на сумму более чем 100 млн грн.

Кличко в разговоре с журналистами 18 мая заявлял, что силовики приходили к его квартире, это, по его словам, засняли камеры видеонаблюдения.

“Все это – с целью установления и подтверждения причастности фигурантов производства к помещениям, расположенным на соответствующем этаже”, – отметили в СБУ.

В ведомстве добавили, что в дверь Кличко, как и в двери его соседей по подъезду, никто не врывался.

“Двое сотрудников СБУ в гражданском позвонили в дверь и, не дождавшись ответа, пошли к другим соседям, чтобы получить информацию о фигурантах производства”, – подчеркнули правоохранители.

Контекст:

В доме, где живет Кличко, сотрудники Главного управления СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью с привлечением спецподразделения ЦСО “А” 18 мая проводили следственные действия в рамках уголовного производства, которое не касается мэра столицы. Об этом сообщили “РБК-Украина” в пресс-службе СБУ. “Они происходят сразу в нескольких локациях, в том числе и в доме, где проживает Виталий Кличко. Детали этой спецоперации мы сообщим позже. Никакого отношения к самому господину Кличко обыски не имеют”, – сказали в пресс-службе ведомства.

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