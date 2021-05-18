“Дикая природа находится в упадке”. ДиКаприо пожертвует $43 млн на восстановление экосистемы Галапгосских островов

ДиКаприо намерен выделить $43 млн на сохранение популяции лемуров, розовых игуан, тасманских дьяволов и еще 54-х видов животных, которым обитают в этой местности и находятся на грани исчезновения.

Часть денег будет направлена на усиление мер по защите морских ресурсов Галапагосских островов от негативного воздействия экологического туризма.

“Дикая природа находится в упадке. Мы испортили три четверти всех диких мест и поставили более 1 млн видов [животных] на грань исчезновения. Более половины оставшихся диких территорий Земли могут исчезнуть в ближайшие несколько десятилетий, если мы не будем действовать решительно. Вот почему сегодня для меня большая честь поддержать запуск проекта, чтобы защитить дикую природу и помочь восстановить остальное”, – заявил актер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio)

Контекст:

Леонардо ДиКаприо родился в 1974 году в США. Актер известен как активный защитник окружающей среды. На своей странице в Instagram он публикует посты о спасении животных и охране природе.

В мае 2020 года актер пожертвовал $2 млн в поддержку экосистемы Национального парка Вирунга, расположенного в Демократической Республике Конго.

После избрания Джо Байдена новым президентом США актер обратился к нему с призывом возглавить движение, направленное на преодоление климатического кризиса.

—