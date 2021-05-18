 

Умер многолетний администратор киевского “Динамо” Чубаров

18.05.2021, 18:46, Новости дня
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“Александр Федорович был легендой не только киевского “Динамо”, он внес огромный вклад в развитие всего отечественного футбола, всеми силами, опытом и знаниями помогал его становлению и укреплению во времена Независимости. А еще он был очень порядочным, отзывчивым, искренним человеком с очень колоритным чувством юмора”, – подчеркнул почетный член УЕФА Григорий Суркис.

Экс-футболист “Динамо”, обладатель “Золотого мяча” Игорь Беланов отметил в Facebook, что Чубаров долгое время был помощников легендарного наставника киевлян Валерия Лобановского.

“С болью в сердце приняли эту невосполнимую утрату. Настоящий профессионал, организатор и прекрасный человек ушел сегодня из жизни. Наши лучшие футбольные годы, становление в профессиональном спорте прошли под руководством гениального Валерия Васильевича Лобановского и его бессменного партнера Александра Федоровича Чубарова. Будем вечно помнить вас, наш добрый наставник, человек, сделавший так много незаметной работы для наших побед и для успеха динамовской семьи!” – написал Беланов.

https://www.facebook.com/igor.belanov1986/posts/1138481899988060

Прощание с Чубаровым состоится возле морга на территории Главного военного клинического госпиталя в Киеве (ул. Новогоспитальная, 5) с 08.45 до 09.30 20 мая. После гражданской панихиды Чубарова в 11.00 похоронят на Вышгородском кладбище (сектор 36).

Контекст:

Александр Чубаров родился в Киеве 28 апреля 1943 года. С 1985 года с перерывом занимал должность администратора “Динамо”. Помимо этого, возглавлял селекционный отдел клуба.

Чубаров – заслуженный тренер Украины. 13 мая 2016 года был награжден орденом “За заслуги” III степени за весомые личные заслуги в развитии и популяризации отечественного футбола, подъеме международного спортивного престижа Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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