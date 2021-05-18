 

El País – «беспрецедентный» наплыв мигрантов в Сеуте вынудил власти Испании мобилизовать армию

18.05.2021, 18:34, Новости дня
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В испанский эксклав на северном побережье Африки Сеуту проникло рекордное за сутки число нелегальных мигрантов — почти 6 тыс. человек вплавь добрались до города, пишет El País. В связи с этим правительство страны приняло решение о мобилизации армии. Отмечается, что в Марокко уже вернули порядка 1,5 тыс. нелегалов.


Reuters

Правительство Испании решило мобилизовать армию после прибытия на территорию автономного города Сеута беспрецедентного числа нелегальных мигрантов, пишет El País. В течение понедельника в Сеуту из Марокко проникли вплавь около 6 тыс. человек, среди которых приблизительно 1,5 тыс. несовершеннолетних. Известно об одном утонувшем.

Для того чтобы сгруппировать прибывших, помочь местным властям с логистикой и обеспечением безопасности в правительстве Испании решили мобилизовать армию, а также усилить в Сеуте присутствие сотрудников гражданской гвардии и полиции.

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка отметил, что его ведомство сотрудничает с Марокко по вопросу возвращения мигрантов на родину. По его словам, власти уже вернули в Марокко около 1,5 тыс. нелегалов. Однако важнейшим вопросом остаётся то, что ждёт несовершеннолетних, прибывших в Сеуту без сопровождения опекунов, — на них договорённости Мадрида и Рабата не распространяются. Гранде-Марласка уточнил, что Испания будет защищать несовершеннолетних мигрантов, как того требуют закон и международные соглашения.

В свою очередь, премьер-министр Испании Педро Санчес подчеркнул, что приоритетом для правительства в настоящий момент является возвращение нормальной жизни в Сеуту и обеспечение безопасности испанских граждан там. Санчес отменил запланированный на вторник визит в Париж для участия в саммите, на котором сегодня обсуждается финансовая помощь африканскому континенту. Ожидается, что премьер выступит с заявлением по итогам заседания Совета министров, на котором будет рассмотрена ситуация как в Сеуте, так и в Мелилье.

Как отмечает издание, прибытие в испанский эксклав на северном побережье Африки подобного числа мигрантов за сутки для страны является событием «беспрецедентным». Прежний рекорд был зафиксирован на Канарских островах, куда в начале ноября прошлого года за сутки проникли 1,5 тыс. нелегалов.

При этом El País упрекает марокканские силы безопасности в бездействии на фоне дипломатической напряжённости в отношениях двух стран. В частности, марокканские власти недовольны тем, что в Испании лечение от коронавируса проходит лидер Фронта Полисарио и президент Сахарской Арабской Демократической Республики Брагим Гали, который выступает за независимость Западной Сахары от Марокко. В Министерстве иностранных дел Испании госпитализацию политика по запросу Алжира объяснили «исключительно гуманитарными соображениями». Тем не менее Рабат расценил это в качестве «спланированного» решения, принятого «за спиной у партнёра и соседа».

Однако Гранде-Марласка, комментируя рекордное прибытие мигрантов, не связал его с напряжённостью в отношениях с Рабатом. Министр отметил, что Испания и Марокко поддерживают «плодотворные отношения в вопросах миграции».

Озабоченность событиями в Сеуте выразил мэр-президент испанского эксклава Мелилья Эдуардо де Кастро, в котором также складывается непростая ситуация. Только за утро вторника попасть в автономный город попытались около 300 мигрантов из Марокко. В итоге проникнуть в Мелилью сумели 86 нелегалов, пишет El País. 



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