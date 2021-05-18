Le Figaro – в Париже закрыли площадь перед Нотр-Дамом из-за обнаружения там свинцовой пыли

Полиция Парижа закрыла площадь перед собором Парижской Богоматери из-за обнаружения в районе храма свинцовых частиц, пишет Le Figaro. По информации французского издания, свинцовые загрязнения были обнаружены в окрестностях храма уже не раз — металл попал в окружающую среду из-за крупного пожара в соборе два года тому назад.



Reuters

Парижские правоохранительные органы закрыли площадь перед собором Парижской Богоматери, сильно пострадавшим от пожара два года тому назад, из-за превышения в районе вокруг храма средней концентрации свинца, пишет Le Figaro, ссылаясь на управление полиции французской столицы.

«В результате последнего раунда замеров в некоторых точках площади перед собором было выявлено более высокое по сравнению со средним парижским уровнем содержание частиц свинца», — цитирует издание официальное заявление полицейского управления.

По данным Le Figaro, площадь была перекрыта полностью и для пешеходов, и для транспортных средств, однако полиция оформила несколько обходных путей. Перекрытия уберут после проведения спецобработки и «доведения всех показателей до достаточно низкого уровня», заявили в полицейском управлении. Представители правоохранительных органов также заверили, что с момента пожара в Нотр-Даме площадь перед собором регулярно проверяют на наличие частиц свинца.

Ранее французская экологическая организация Robin des Bois через суд потребовала власти провести расследование с целью определить последствия пожара в соборе для экологии, говорится в материале Le Figaro. «Наш иск связан с определёнными проволочками как в плане информирования публики, так и в плане проведения санитарной обработки в школах, а также — с нелогичными действиями властей, которые то открывали, то закрывали площадь перед собором, — заявил в интервью изданию председатель организации Джеки Бонмен. — Во время пожара в Нотр-Даме в воздух было выброшено более 400 тонн свинца. А ведь попадание свинца в организм опасно для здоровья в любых концентрациях — этот металл считается возможным канцерогеном».

Как напоминает журналист Le Figaro, в результате пожара в Нотр-Даме оплавились несущие конструкции здания, в которых содержалось несколько сотен тонн свинца. В результате в нескольких учебных заведениях, расположенных в непосредственной близости от храма, были проведены очистные работы, отмечает автор.