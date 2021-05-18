 

“Кавказская пленница” Наталья Варлей госпитализирована из-за проблем с сердцем

18.05.2021, 18:24, Разное
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Новость о госпитализации всенародно любимой артистки поступила буквально только что. Какой именно диагноз ставят звезде, пока неизвестно. Однако есть сведения о том, что у 73-летней актрисы возникли проблемы с сердцем, потребовавшие вмешательства врачей. Теперь Наталье Варлей предстоит пройти специализированное медицинское обследование.

В настоящее время знаменитая кавказская пленница находится в одной из московских больниц и готовится к обследованию коронарных сосудов и коронорографии – об этом сообщил Пятый канал.

Напомним, что артистка стала всенародной любимицей после роли “спортсменки, комсомолки и просто красавицы” в картине Леонида Гайдая “Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика”, вышедшей на советские экраны в 1967 году и ставшей абсолютным хитом у отечественного зрителя. Однако актриса известна публике не только этой ролью – в ее фильмографии более сорока фильмов и сериалов. Наталья Владимировна является заслуженной артисткой РСФСР, лауреатом государственной премии РСФСР им. Н. К. Крупской и обладательницей орденов Почета и Дружбы.

Ранее Наталья Варлей рассказывала, что мечтала стать цирковой артисткой и летать под куполом цирка, но по стечению обстоятельств отказалась от этой мечты ради кинокарьеры.



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