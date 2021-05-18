Политолог Карбалевич о блокировке крупного СМИ в Белоруссии: Власти хотят заткнуть рот всем инакомыслящим

Доступ к новостному ресурсу и его копиям был ограничен во вторник, 18 мая. Сообщается, что Генеральная прокуратура республики выявила на портале многочисленные нарушения закона о СМИ. В частности, в ряде материалов содержалась информация об оппозиционном фонде BYSOL.

Решение властей прокомментировал эксперт Валерий Карбалевич. По его мнению, режим проводит зачистку всего независимого информационного пространства. Политолог уверен: это не последняя блокировка, от властей пострадают и другие популярные издания.

Карбалевич заявил, что белорусский президент Александр Лукашенко хочет “заткнуть рот всем инакомыслящим”. Он пояснил, что у руководства страны сработал инстинкт самосохранения: почувствовав угрозу со стороны крупного портала, они решили подавить его “артиллерийским огнем”.

Специалист предположил, что журналисты начнут работать из-за границы, все материалы они будут публиковать в социальных сетях и телеграм-каналах. Карбалевич подчеркнул, что в прошлом году роль телеграм-каналов резко выросла, вся последняя и актуальная информация публиковалась именно там.

Обстановка в Белоруссии обострилась в августе прошлого года, когда сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки Александра Лукашенко. Эксперты полагают, что уход президента не за горами. Подробнее об этом Вы можете прочитать здесь.