 

Для него это идеальная ситуация: три причины, по которым женатый мужчина никогда не бросит жену ради подруги

18.05.2021, 18:14, Разное
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Психолог Дэвид Вигант регулярно получает письма от женщин. Представительницы прекрасного пола просят дать совет по поводу взаимоотношений с женатыми мужчинами. «Это та пощечина, которую многим нужно услышать», – говорит эксперт и перечисляет три простые причины, по которым мужчина точно не бросит свою жену.

1. Это идеальная ситуация

У него есть жена, которая накормит, постирает, создаст уют в доме, выслушает и поддержит, которой он доверяет. У него есть отношения без обязательств на стороне. От любовницы мужчина получает то, что ему недодает жена или о чем он стесняется с ней поговорить. Здесь же он удовлетворяет все свои желания.

Он возвращается домой – и там общается с детьми. Собственно, что еще нужно и о чем может мечтать любой мужчина? Это идеальная ситуация, когда есть и семья, и дети, и источник удовольствия и новых ощущений. Конечно, он живет и наслаждается тем, что имеет. Смысл что-то менять?

2. Развод — это дорого и болезненно

Если возможно избежать любой ответственности и как-то избежать откровенных выяснений отношений, конфронтации, то мужчина обязательно это сделает. А это значит, что развода он будет избегать любой ценой, ведь это событие тянет за собой массу проблем. Сначала выяснение отношений с женой, подтверждение своей измены, потом бумажная волокита и самое страшное – раздел имущества. Из-за этого бракоразводный процесс может затянуться надолго. В итоге мужчина может остаться без большей части своего имущества.

Спрашивается: ради чего? Ради того, чтобы строить новую семью с той, с которой он встречался без обязательств, и которая соглашалась быть его любовницей? Опять проходить через те же события: свадьба, поиск жилья, притирки друг к другу. Он уже все это пережил, поэтому не факт, что захочет повторить.

3. Если бы хотел, то уже давно бы ушел от жены

Дэвид говорит, что это самая жесткая, но, пожалуй, самая отрезвляющая фраза для любой подруги на стороне. Как часто мужчины кормят своих любовниц «завтраками», обещая вскоре уйти от жены, но постоянно возникают какие-то ситуации, которые мешают осуществлению планов. Например, жена приболела, у ребенка проблемы в школе и т. д. И ожидание того, что мужчина бросит семью, затягивается на долгое время.

Дэвид призывает женщин к тому, что хватит обманывать себя. Есть очевидные факты: мужчина не уходит из семьи и вряд ли сделает это. Если была бы такая страсть, такая невероятная любовь, то он бы сразу порвал с предыдущими отношениями.

Вместо заключения

Дэвид также рассказал о том, что произойдет с любовницей, если ей все же удастся увести женатого мужчину из семьи. Как показывает практика, если он так сильно влюбился в вас, если он такой ведомый, что вы переубедили его в своей правоте, то завтра он уйдет от вас. И вы окажетесь в том же положении, что в свое время жена избранника.

Хотя, конечно, бывают случаи, когда на самом деле у мужа непростые отношения с женой или он не сильно ее любит. Например, когда брак был компромиссным или вынужденным решением. Дэвид отмечает, что искренность чувств мужчины легко увидеть, ведь он будет ставить времяпровождение с любовницей выше интересов семьи.



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