Северная Македония дала российскому дипломату неделю на отъезд из страны

Высылаемый российский дипломат должен покинуть Северную Македонию в течение семи дней, начиная с 14 мая, сообщил МИД страны.

Посольство РФ в Скопье подтвердило высылку властями Северной Македонии одного российского дипломата. В дипведомстве добавили, что российская сторона рассматривает ответные шаги.

«МИД согласно 9-ой статьи Венской конвенции принял решение провозгласить одного дипломата посольства РФ персоной нон-грата в Республике Северная Македония» , – передает сообщение македонского ведомства РИА «Новости».

«В связи с этим 14 мая 2021 в МИД был приглашен посол РФ (Сергей Баздникин) и ему вручена нота с требованием, чтобы данный дипломат покинул территорию Северной Македонии в семидневный срок» , – добавили в МИД страны.

Напомним, 11 мая РФ объявила помощника атташе по вопросам обороны посольства Румынии в Москве персоной нон грата. Высылка румынского дипломата обусловлена ничем не обоснованным объявлением румынской стороной 26 апреля персоной нон грата помощника военного атташе при посольстве РФ в Бухаресте.