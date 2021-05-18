 

Северная Македония дала российскому дипломату неделю на отъезд из страны

18.05.2021, 18:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Высылаемый российский дипломат должен покинуть Северную Македонию в течение семи дней, начиная с 14 мая, сообщил МИД страны.

Посольство РФ в Скопье подтвердило высылку властями Северной Македонии одного российского дипломата. В дипведомстве добавили, что российская сторона рассматривает ответные шаги.

«МИД согласно 9-ой статьи Венской конвенции принял решение провозгласить одного дипломата посольства РФ персоной нон-грата в Республике Северная Македония» , – передает сообщение македонского ведомства РИА «Новости».

 «В связи с этим 14 мая 2021 в МИД был приглашен посол РФ (Сергей Баздникин) и ему вручена нота с требованием, чтобы данный дипломат покинул территорию Северной Македонии в семидневный срок» , – добавили в МИД страны.

Напомним, 11 мая РФ объявила помощника атташе по вопросам обороны посольства Румынии в Москве персоной нон грата. Высылка румынского дипломата обусловлена ничем не обоснованным объявлением румынской стороной 26 апреля персоной нон грата помощника военного атташе при посольстве РФ в Бухаресте.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.08 / Лукашенко поручил перебросить десантников в Гродно – на западную границу страны

30.06 / Нефть подешевела на опасениях за дисбаланс спроса и предложения

26.06 / Москва ожила: Сергей Собянин – о жизни города

15.03 / Российских футболистов заподозрили в применении допинга

05.01 / Цены на нефть выросли на 5,2%

29.04 / Попова призвала отказаться от массовых мероприятий на майские праздники

30.07 / В Госдуме оценили угрозу выдачи Украине арестованных в Белоруссии россиян

21.08 / Киев готовит предложения по развитию белорусско-украинских отношений

14.01 / Белый дом обнародовал обращение Трампа к американцам

29.07 / Мэр Тбилиси назвал украинские автобусы «желтым металлоломом»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика