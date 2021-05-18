Екатерина Варнава и Александр Молочников впервые дали совместное интервью об отношениях: “Накосячили”

Комик и актриса Екатерина Варнава и режиссер Александр Молочников стали гостями передачи Федора Бондарчука “Кино в деталях”. Тема для разговора была, конечно, профессиональная – у Молочникова в прокат вышел фильм “Скажи ей”, а Екатерина начала сниматься в дебютной картине Светланы Устиновой под рабочим названием “Время года зима”. Однако влюбленные, которые не скрывают, но не афишируют своих отношений, не смогли избежать разговоров о личной жизни.

Федор Сергеевич вспомнил, как Екатерина и Александр впервые появились вместе на публике во время прошлогоднего фестиваля “Кинотавр” в Сочи. Актриса и режиссер признались, что не планировали так заявлять о своих отношениях и внимание прессы не искали, все вышло случайно.

Мы тут накосячили, там накосячили и… все узнали, в целом получился такой ком проблем, который выкатился на нас с Александром, – сказала Екатерина.

Федор Бондарчук, Екатерина Варнава и Александр Молочников

Бондарчук напрямую спросил 36-летнюю артистку, когда та начала встречаться с Александром, при помощи необчной формулировки: “Когда вы приобрели Молочникова?”. Варнава честно призналась, что вместе с режиссером уже год.

Если можно сказать, что я его приобрела, как старый комод, то год назад, за день до пандемии.Они познакомились благодаря режиссеру Констатину Богомолову, который посоветовал Молочникову попробовать Варнаву в его спектакле “Бульба. Пир”. Как выяснилось, Александр не знал яркую участницу проекта Comedy Club, потому что, как позже сказал возлюбленной, “такие похабные передачи” не смотрел. Более того, первая встреча, по воспоминаниям Екатерины, стала для нее настоящим “унижением”.

Он позвонил мне, и показался по телефону наглым и напористым. Ну думаю, может переволновался. Человек молодой. Договорились, я пришла, посмотрела первый акт два часа, послушала его беседы с актерами. Меня все актрисы, занятые в спектакле, сканировали взглядом: “Кто это?”, “Почему она пришла?”, “Что происходит?” Потом мы сели на лестничной площадке, он спросил: “Ну как вам?” Я ответила, что в диком восторге! Обо всем подробно поговорили. А в это время выходили актрисы и продолжали: “Ой, а мы думали, зачем вы пришли?”, “А вы в жизни гораздо симпатичнее, чем на экране, не такая старая”. Но я на все готова! И тут он (Молочников) мне – “Спасибо большое, что пришли, вы мне не подходите”. Вот это было унижение! – рассказала подробно Екатерина.

По словам Варнавы, уже через два дня у них с Молочниковым было первое свидание.

Екатерина Варнава и Александр Молочников

Напомним, о романе актрисы и режиссера стали говорить летом прошлого года. Екатерина и Александр подтвердили свои отношения лишь в октябре, появившись рука об руку на красной дорожке кинофестиваля “Кинотавр”, однако от публичных комментариев на тему личной жизни они отказывались. Заставить их прервать молчание смогла только Ксения Собчак – в одном из своих выпусков она расспросила влюбленных о статусе их отношений (как минимум потому, что актриса и режиссер дали ведущей интервью в одной и той же квартире с разницей в несколько месяцев).

В социальных сетях пара проявляет тот же уровень конспирации – в их аккаунтах почти не увидишь совместных снимков. Однако несколько дней назад Екатерина порадовала подписчиков новыми кадрами с избранником, сделанными на премьере фильма Александра “Скажи ей”. А накануне в сети вовсю обсуждали новые подробности романа двух звезд, которые стали известны благодаря новому выпуску Comedy Club с учатием влюбленных и интервью Молочникова YouTube-каналу “Попутчики”.