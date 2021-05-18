19-летняя дочь Бориса Немцова развелась с мужем через девять месяцев после свадьбы

19-летняя дочь покойного политика Бориса Немцова и Екатерины Одинцовой рассказала подписчикам в Instagram, что развелась со своим мужем, 21-летним Димитрием Матевосовым. Их брак продлился чуть больше девяти месяцев, а отношения в целом – около четырех лет. В подписи к фото в черном костюме с вуалью Дина не написала, почему они решили расстаться, сказав лишь, что “причина была весомой”, но рассказала, как она справляется с трудностями. В частности, ей помогло плотное расписание и загруженность учебой и спортом.

Мы развелись. Причину я называть не буду, но она достаточно весомая, чтобы выйти из четырех лет отношений и брака без сомнений. С Димой мы сохраняем нейтральное отношение друг к другу. Если вы увидите в интернете интервью на тему нашего развода – это фейк. Мы не комментируем. В детстве я представляла развод как трагедию. В фильмах видела уставших печальных женщин в серых кофтах и злых мужчин в запое. В реальности все оказалось лучше. Осознание глубины причин развода медленно в течение месяца догоняло меня и причиняло глубокую боль. Но я ни разу не сомневалась в правильности решения разойтись. Ведь мы расстаемся, потому что есть вещи, которые в моем понимании с браком несовместимы. Их уже никак не исправить. Вся семья меня поддержала. Я смирилась и поняла, что нужно уходить. Поэтому я не впадала в меланхолию, а шла на занятия в университет и не пропускала тренировки. Планировала новое, работала, проводила время с семьей и друзьями – они у меня самые лучшие и поддерживающие, я их очень люблю и очень им благодарна! В моем расписании все было заполнено на полторы недели вперед: так я справляюсь со стрессовыми ситуациями.

Дина Немцова

Примечательно, что спустя семь месяцев со дня бракосочетания супруги решили обвенчаться. Венчание состоялось 28 февраля, на следующий день после шестой годовщины смерти отца Дины, который был убит в Москве на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. Сегодня в своем посте-исповеди Дина призналась, что все это время хотела быть “правильной”:

То, что ранило меня больше всего в этой истории — это то, что я правда хотела как лучше. Я была той самой “дочерью маминой подруги”, которая все сделала правильно и была “хорошим примером”. Я искренне верила в одну любовь на всю жизнь. И очень страшно обжигаться и разочаровываться, когда ты все делала правильно и надеялась, что это защитит от боли. И самым обидным было слышать от некоторых людей, что “нужно сохранить брак, потому что так надо, потому что так написано, сказано”. Теперь мне кажется, что чем более хороший ты человек, тем больше от тебя ожиданий. Возможно, я думаю так, потому что я глубоко расстроена. Я больше не буду стараться быть хорошей для всех. Я буду счастливой. Наверняка меня будет осуждать больше людей, потому что я буду принимать нестандартные решения. Но зато я буду жить свою жизнь. Я очень разочарована. Но именно в такие периоды жизни в нас что-то меняется, и чаще всего в лучшую сторону. Это абсолютно новая глава. Я уже не тот человек, которым была два месяца назад. Я другая. Я свободнее и сильнее.

Дина и Димитрий на венчании, март 2021 годаНапомним, с Димитрием Дина познакомилась давно: они вместе учились в московской школе №1239, а затем – в Лицее НИУ ВШЭ. Матевосов после этого поступил в МГУ, а Немцова в этом году стала студенткой Британской высшей школы дизайна. О помолвке пары стало известно в июле 2020 года, тогда же Немцова прокомментировала свое желание выйти замуж в довольно раннем возрасте.

“Нагуляться” – это вообще не про меня. Я не вижу смысла в частой смене партнеров: это не сделало бы меня счастливой. Насчет “пожить для себя”: мы с Димой поддерживаем друг друга во всех начинаниях, поэтому мы оба будем учиться и работать, проводить время с друзьями, как и раньше. У нас равноправные отношения и нет ограничений по типу “ты должна сидеть дома и готовить, а он никогда не должен гулять с друзьями по выходным”. Мы собираемся вместе создавать значимые вещи и жить полной жизнью,

– подписала Дина снимок с новоиспеченным мужем, сделанный на пороге ЗАГСа в Барвихе. 3 августа прошлого года Дина Немцова вышла замуж.

Дина Немцова и Димитрий Матевосов