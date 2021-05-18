Новое реалити-шоу Discovery «Кто хочет стать космонавтом?» выберет одного победителя, чтобы отправиться в космос

Discovery заказал новое реалити-шоу, которое выйдет в эфир в 2022 году, которое будет состоять из восьми серий соревнований, в которых участники будут соревноваться за возможность совершить поездку на Международную космическую станцию ​​в рамках коммерческой миссии Axiom Space. Победителем станет член экипажа AX-2, второй миссии Axiom по доставке полностью частной группы космических путешественников на МКС после AX-1, которая должна состояться уже в январе следующего года.

Axiom и НАСА подробно рассказали об AX-1 ранее в этом месяце на брифинге для прессы, объяснив, что миссия продлится восемь дней и доставит четырех клиентов на орбитальную научную станцию ​​на короткое время с общей ценой в 1,69 миллиона долларов. выплачивается НАСА за привилегию (что исключает стоимость некоторых транспортных услуг в натуральной форме, которые предоставляет Axiom).

Аксиома будет использовать SpaceX Falcon 9 и космический корабль Crew Dragon для перевозки частных клиентов-астронавтов на МКС для AX-1. Первые материалы для прессы журнала «Кто хочет стать космонавтом?» В серии не указано, какая машина будет использоваться для миссии AX-2, в которой будет принимать победитель, но разумно ожидать, что это будет SpaceX и для этого, учитывая, что это единственный действующий полностью частный провайдер путешествий.

Вот как Discovery описывает фактический процесс отбора, который будет происходить во время реалити-шоу:

[W]что нужно, чтобы выиграть заветное место в космосе? Процесс будет изнурительным, и лишь немногие избранные смогут пройти через него тщательный отбор. Сериал будет сопровождать каждого из участников, соревнующихся за возможность в различных экстремальных испытаниях, предназначенных для проверки их атрибутов, в которых больше всего нуждаются настоящие космонавты, и по мере того, как они проходят подготовку, необходимую для получения права на космический полет и жизнь на борту космической станции.

В конце концов, один удачливый кандидат, которого экспертная группа судей сочла нужным, пробьет свой билет в приключение, которое мало кто когда-либо совершал. Сериал будет вести хронику каждого поворотного момента на пути — от взлета до повторного входа и возвращения домой.

Конкурс открыт для «обычных людей», и есть форма заявки с требованием короткого сопроводительного видео продолжительностью от 30 до 60 секунд, если вы хотите бросить свою шляпу на ринг.