Settle привлекает 15 миллионов долларов от Kleiner Perkins, чтобы предоставить компаниям электронной коммерции больше оборотного капитала

Алек Кениг четыре года проработал в Affirm, где он возглавлял кредитный отдел.

Там он воочию убедился, насколько мощной может быть альтернативная модель кредитования. Кениг понял, что от этой модели могут выиграть не только потребители, но и бизнес.

Поэтому в ноябре 2019 года он основал Settle, чтобы предоставить компаниям, занимающимся электронной коммерцией и потребительскими товарами (CPG), доступ к неразводняющему капиталу. (Не каждая компания хочет привлекать венчурные деньги). К июню 2020 года стартап запустил свою платформу, которая призвана помочь этим предприятиям управлять своим денежным потоком. Со временем он нанял предыдущего сотрудника, Шейна Мориана, в качестве технического директора Settle.

И сегодня компания объявляет о привлечении 15 миллионов долларов в рамках раунда финансирования серии A, возглавляемого Кляйнером Перкинсом. Это последовало за ранее необъявленным сбором семян на $ 6 млн, проведенным Founders Fund в ноябре 2020 года. Среди других инвесторов компании — SciFi (венчурная фирма основателя Affirm Макса Левчина), Caffeinated Capital, WorkLife Ventures, Background Capital и генеральный директор AngelList Venture Авлок Кохли.

В связи с пандемией, которая привела к массовому переходу к цифровым и онлайн-покупкам, предприятиям электронной коммерции и товаров народного потребления пришлось не отставать от спроса, пытаясь управлять своим денежным потоком. Основная проблема заключалась в разнице между дебиторской и кредиторской задолженностью.

«Эти компании страдают от проблемы, когда возникают огромные разрывы в денежных потоках от покупки запасов, ожидания их получения и последующего превращения их в доход», — объясняет Кениг. «Этим клиентам требуется довольно много времени, чтобы фактически получить доход от всех покупок, которые им необходимо совершить. Что мы делаем, так это упрощаем компаниям возможность платить своим поставщикам с расширенными условиями оплаты ».

Settle делает это за счет автоматической синхронизации с бухгалтерским программным обеспечением предприятия и объединения его с разработанными им продуктами оборотного капитала.

Проще говоря, Settle будет платить продавцу, а затем бренды могут заплатить Settle, когда они превратят эти COGS (стоимость проданных товаров) в доход. Стартап заявляет, что он также экономит деньги брендам на дорогих комиссионных за перевод.

«Компании действительно ценят более быстрое получение наличных, чтобы использовать их в своей деятельности», — сказал Кениг. «Мы работали над переосмыслением пакета финансовых директоров для брендов, начиная с интегрированных решений для финансирования и оплаты счетов».

Концепция неразводняющего капитала не нова, и другие стартапы занимаются этим по-разному. Например, Pipe стремится дать SaaS-компаниям возможность заранее получать доход, объединяя их с инвесторами на торговой площадке, которая платит дисконтную ставку в зависимости от годовой стоимости этих контрактов.

По словам Кенига, Settle ориентирован на вертикаль электронной коммерции и создает уникальный продукт для этой категории, а не пытается создать продукт, предназначенный для нескольких различных отраслей.

«Мы не хотим быть посредственным продуктом для всех», — сказал он TechCrunch. «Но скорее феноменальный продукт для этой вертикали».

С момента запуска в июне прошлого года бизнес Settle вырос на 1000%, хотя важно отметить, что это с небольшой базы. Settle в настоящее время работает с более чем 300 брендами, в том числе с продавцом детских колясок Lalo, Spiceology и брендом средств по уходу за мужской кожей Disco. До сих пор весь его рост был органическим.

«В прошлом году, когда разразилась пандемия, оффлайн-розница закрылась, а электронная торговля получила большой импульс. Но это означало, что у многих этих компаний заканчивались заказы и не было запасов на многие товары, поэтому они просто оставляли деньги на столе », — сказал Кениг. «Как только они начали использовать нас, они смогли купить больше товаров, поэтому мы действительно помогаем им получать больше прибыли, а не просто увеличивать продажи».

Его аргумент в пользу этого последнего утверждения состоит в том, что, предоставив этим предприятиям возможность закупать товары оптом, они могли бы получить более низкую цену на единицу стоимости, а также более низкую стоимость доставки.

Компания планирует частично использовать свой новый капитал для увеличения своей команды из 20 человек, а также для увеличения долга, чтобы продолжать ссужать деньги предприятиям.

Моника Десаи Вайс из Kleiner Perkins сказала, что ее фирма считает, что опыт Кенига и технического директора Мориана в андеррайтинге, рынках капитала и электронной коммерции дает им «редкий набор навыков, уникальный для их рынка».

Ее также привлекает встроенный в компанию подход.

«В то время как большинство кредитных компаний являются довольно транзакционными и оппортунистическими, Settle глубоко укореняется в том, как их продавцы прогнозируют и развиваются», — сказала она TechCrunch. «Такой подход продемонстрировал присущую ему виральность, и их выбор идеален — прошедший год навсегда изменил поведение потребителей, а также предоставил огромные возможности для глобального предпринимательства через электронную торговлю. Таким образом, мы видим, что в ближайшие годы зонтик электронной коммерции будет массово расширяться, и мы считаем, что Settle станет ключом к реализации этого сдвига ».