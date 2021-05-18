Смартфон Nubia Z30 Pro получит зарядное устройство мощностью 120 Вт

В сети появились новые сведения о смартфоне Z30 Pro, которые в компании Nubia должны представить 20 мая. Разработчик, в частности, сообщил, что к гаджету будет прилагаться мощное зарядное устройство – на 120 Вт.

По словам представителей компании-производителя, благодаря этому, на полную зарядку смартфона понадобится всего-то пятнадцать минут.

Ранее источники сообщали другие подробности. Например, об основной камере, при помощи которой можно осуществлять съемку с разрешением до 64 Мп и с пятикратным зумом. Также в компании рассказали о наличии дисплея с диагональю 6,67 дюйма, на котором частота обновления картинки составит 144 Гц. В основу конструкции смартфона положена восьмиядерная платформа Snapdragon 888.