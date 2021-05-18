 

Google предлагает пользователям смартфонов новую функцию Caller ID

18.05.2021, 17:56, Новости дня
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Разработчики из компании Google дополнили приложение Phone новой функцией, получившей название Caller ID. В результате аппарат «научился» озвучивать имя абонента, который звонит на ваш телефон.

Разумеется, для этого контакт должен быть внесен в список на самом смартфоне. При этом программа озвучит его именно так, как пользователь его записал.

Как пояснили в компании Google, функцию Caller ID их специалисты разрабатывали и тестировали в течение нескольких месяцев. По мнению экспертов, определение имени абонента в таком виде станет полезной сразу для нескольких категорий пользователей. Например, для водителей, управляющих автомобилем. Они смогут, не отвлекаясь от дороги, определить степень важности звонка и решить, стоит ли останавливаться, чтобы на него ответить.



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