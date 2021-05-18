 

Неубиваемый Doogee S96 Pro с IP69K, MIL-STD 810G и камерой ночного видения заметно подешевел

18.05.2021, 17:50, Разное
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В Сети появилась возможность приобрести подешевевший неубиваемый Doogee S96 Pro. Устройство с камерой ночного видения соответствует стандартам защиты IP69K и MIL-STD 810G.
В каталоге сетевого магазина Aliexpress появилось выгодное предложение устройства от бренда Doogee. S96 Pro со сверхзащищенным корпусом можно купить с хорошей скидкой. При этом смартфон обладает всеми актуальными техническими характеристиками. Прежде всего главным преимуществом аппарата представители компании-производителя называют его сертификаты о соответствии IP69K и MIL-STD 810G, американскому военному стандарту.

Мощность и продуктивность гаджету обеспечивает однокристальная мобильная система Helio G90 от MediaTek. Дополняет процессор ёмкий чип оперативной памяти на 8 гигабайт. Для хранения различных файлов здесь предусмотрен 128-гигабайтный флэш-накопитель. При этом лоток для сим-карт и карт памяти в девайсе гибридный, и установить сразу два номера и MicroSD не получится. Батарея аппарата вместительностью 6350 мА•ч поддерживает быструю проводную 24-ваттную и беспроводную зарядку на 10 Ватт.

6,22-дюймовый ЖК-дисплей Doogee S96 Pro имеет разрешение 1520 на 720 точек. Фронтальный объектив на 16 миллионов пикселей расположен в каплевидном вырезе вверху посредине экрана. Блок основной камеры состоит из четырех датчиков, главный из которых имеет разрешение 48 мегапикселей и диафрагму F/1,8. Остальные сенсоры представляют собой 8-мегапиксельную широкоугольную камеру и 2-мегапиксельный макродатчик и камеру ночного видения IMX350 от Sony на 20 миллионов точек. На данный момент предоставляется 10-процентная скидка на приобретение смартфона, с ее учётом ценник составляет 270 долларов США.

Источник: www.ixbt.com



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