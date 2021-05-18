 

Дочь Иосифа Пригожина рассказала, что приставы выписали ее семью из квартиры

18.05.2021, 17:50, Разное
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Даная Пригожина, дочь известного продюсера, пояснила о том, что ее семью, согласно решению суда, принудительно выписали из квартиры. Ранее стало известно о том, что у родственников Иосифа Пригожина был крупный долг перед микрофинансовой организацией.
По словам модели Данаи Пригожиной, они намерены и дальше бороться за собственные квадратные метры. Оставлять квартиру никто из них не планирует. Дочь продюсера утверждает, что если бы она не вмешалась в ситуацию, не попросила бы отца найти адвокатов и привлечь телевидение, то ее семья уже давно лишилась бы жилплощади. Первые суди проходили без участия ее родственников. При этом им удавалось сохранять прописку на протяжении двух лет.

Даная Пригожина утверждает, что все долговые обязательства они погасили, но кредитная организация считает по-другому. За прошлые годы ее семья выплатила 6 миллионов рублей. Заем им пришлось взять, так как дедушка Данаи Пригожиной потребовал выплату за свою долевую часть. Из-за этого родственникам пришлось в срочном порядке выкупать жилье. Вскоре он умер, а семье пришлось в срочном порядке заложить и вторую квартиру, в которой жила бабушка. Как пишет издание Teleprogramma, в какой-то момент экс-супруга продюсера подписала документ, свидетельствующий о продаже квартиры. Модель уверена, что микрофинансовой компании удалось завладеть их жилплощадью обманным путем.



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