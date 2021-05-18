 

Рада уволила Степанова с должности министра здравоохранения

18.05.2021, 17:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

За отставку Степанова проголосовали 292 депутата, против – один, воздержалось – восемь.

Скриншот: Parlaments’kyi telekanal Rada / YouTube

Скриншот: Parlaments’kyi telekanal Rada / YouTube

203 голоса дала фракция “Слуга народа”, 10 – “Оппозиционная платформа – За жизнь”, 25 – “Европейская солидарность”, 15 – “За майбутнє”, 18 – “Голос”, 15 – “Довіра”, шесть – внефракционные депутаты. Фракция “Батьківщина” вышла из зала до начала сегодняшнего внеочередного заседания и в голосовании участия не принимала.

Скриншот: Parlaments’kyi telekanal Rada / YouTube
Контекст:

Степанова назначили главой Минздрава Украины 30 марта 2020 года. В Верховной Раде несколько раз инициировали сбор подписей за его отставку.

28 апреля 2021 года нардепы от “Голоса” заявили, что нужное количество голосов для внеочередного заседания Рады, где должны рассмотреть отставку Степанова, собрано.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 14 мая подал в Верховную Раду представление об отставке министра здравоохранения.

По информации нардепа от “Европейской солидарности” Алексея Гончаренко, Степанов 14 мая отказался писать заявление об увольнении. По данным источников НВ, министр “бегал по правительственному кварталу” и пытался найти союзников, чтобы удержаться на должности.

СМИ писали, что Степанова может заменить его заместитель, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия 14 мая подтвердил, что кандидатура Ляшко рассматривается на пост министра. Сам Ляшко 15 мая говорил, что ему пока некорректно комментировать возможное назначение министром вместо Степанова.

17 мая Степанов опубликовал в Facebook видеообращение, в котором заявил, что намерен завершить начатые им реформы в сфере здравоохранения и защитить медсистему от “подковерных игр”. Он также подтвердил, что не писал заявление об увольнении.

Профильный комитет не поддержал представление Шмыгаля об отставке Степанова, но рекомендовал вынести вопрос отставки министра на усмотрение сессионного зала парламента.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.01 / Грузия подтвердила открытие границ для привитых от коронавируса россиян

23.10 / Сноуден получил в России бессрочный вид на жительство, хотя Трамп намекал на помилование

02.02 / Меркель выступила против привилегий для привитых от коронавируса

17.01 / Россия снимает с себя вину за агрессию на Донбассе через апологетов “русского мира” – Генштаб ВСУ

07.08 / Мишель Обама страдает от «лёгкой депрессии» из-за пандемии, расизма и «лицемерия» правительства

14.12 / Лапий: Российская вакцина “Спутник ​​V” больше похожа на политический проект. Это как Олимпиада в Сочи с подменой мочи

02.03 / Лукашенко о слиянии РФ и Беларуси: Глупо даже работать в этом направлении. Это абсолютно не нужно

06.03 / Польские пограничники не пустили автобус из Украины из-за инфицированного пассажира

01.05 / Xiaomi и «Билайн» откроют на территории РФ сеть совместных фирменных магазинов

21.07 / Лондон: переговоры Майка Помпео с Борисом Джонсоном

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика