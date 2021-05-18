Рада уволила Степанова с должности министра здравоохранения

За отставку Степанова проголосовали 292 депутата, против – один, воздержалось – восемь.

Скриншот: Parlaments’kyi telekanal Rada / YouTube

Скриншот: Parlaments’kyi telekanal Rada / YouTube

203 голоса дала фракция “Слуга народа”, 10 – “Оппозиционная платформа – За жизнь”, 25 – “Европейская солидарность”, 15 – “За майбутнє”, 18 – “Голос”, 15 – “Довіра”, шесть – внефракционные депутаты. Фракция “Батьківщина” вышла из зала до начала сегодняшнего внеочередного заседания и в голосовании участия не принимала.

Скриншот: Parlaments’kyi telekanal Rada / YouTube

Контекст:

Степанова назначили главой Минздрава Украины 30 марта 2020 года. В Верховной Раде несколько раз инициировали сбор подписей за его отставку.

28 апреля 2021 года нардепы от “Голоса” заявили, что нужное количество голосов для внеочередного заседания Рады, где должны рассмотреть отставку Степанова, собрано.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 14 мая подал в Верховную Раду представление об отставке министра здравоохранения.

По информации нардепа от “Европейской солидарности” Алексея Гончаренко, Степанов 14 мая отказался писать заявление об увольнении. По данным источников НВ, министр “бегал по правительственному кварталу” и пытался найти союзников, чтобы удержаться на должности.

СМИ писали, что Степанова может заменить его заместитель, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия 14 мая подтвердил, что кандидатура Ляшко рассматривается на пост министра. Сам Ляшко 15 мая говорил, что ему пока некорректно комментировать возможное назначение министром вместо Степанова.

17 мая Степанов опубликовал в Facebook видеообращение, в котором заявил, что намерен завершить начатые им реформы в сфере здравоохранения и защитить медсистему от “подковерных игр”. Он также подтвердил, что не писал заявление об увольнении.

Профильный комитет не поддержал представление Шмыгаля об отставке Степанова, но рекомендовал вынести вопрос отставки министра на усмотрение сессионного зала парламента.

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