В Минздраве рассказали, на каких условиях граждане Китая, живущие в Украине, получили прививки от COVID-19

Об этом украинскую сторону попросило посольство КНР.

Решение о вакцинации китайцев было принято 2 апреля на заседании оперативного штаба Минздрава. За услуги украинских медиков китайская сторона заплатила “в соответствии с тарифами, определенными поставщиками медицинских услуг”, сказано в ответе.

В Минздраве заверили, что вакцинация граждан Китая не была обязательным условием поставки вакцины CoronaVac. Но были “достигнуты договоренности с китайской стороной по увеличению квот, на которые Украина может претендовать по поставкам вакцин”.

“Бабель” поинтересовался, проводится ли льготная вакцинация граждан других стран, в частности, тех, где производят вакцины. В министерстве заявили, что в случае поступления соответствующих обращений, рассмотрят их.

В Киеве 26 апреля в одной из больниц прошла вакцинация граждан Китая от COVID-19.

Региональный координатор вакцинации в Киеве Василий Животенюк 27 апреля сказал “Бабелю”, что для вакцинации китайцев Украина получила отдельную поставку препарата. Однако главный санитарный врач Виктор Ляшко опроверг эту информацию. Об этом 30 апреля сообщило “Радіо Свобода”. По словам Ляшко, речь шла об 1 тыс. доз вакцин CoronaVac., полученных Украиной.

Контекст:

7 марта 2021 министр иностранных дел Китая Ван И объявил, что Пекин будет способствовать вакцинации от COVID-19 соотечественников за рубежом, включая открытие центров по вакцинации китайскими препаратами.

17 марта посольство Китая в Украине подтвердило изданию Global Times, что начало регистрацию на вакцинацию граждан КНР и, как только вакцина прибудет в Украину, начнется вакцинация.

215 тыс. доз китайского препарата CoronaVac прибыли в Украину 25 марта. До 12 апреля препарат находился на лабораторном контроле, 13 апреля министр здравоохранения Максим Степанов сообщил о начале вакцинации этим препаратом.

По словам Степанова, препаратом должны прививать в первую очередь полицейских, маломобильные группы населения, людей, которые за ними ухаживают, олимпийцев, паралимпийцев и людей, которые будут принимать непосредственное участие во внешнем независимом оценивании. О прививках для граждан Китая правительство не сообщало.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Пока в Украину завезли около 2,2 млн доз вакцин от Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Sinovac Biotech. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов утверждает, что в 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин от коронавируса.

Сегодня, 18 мая, в Украину прибыла вторая партия вакцины от коронавируса компании Pfizer. В Минздраве отметили, что 378 тыс. доз вакцины, которая ожидается к концу недели, будут направлены на прививки первой и второй дозой от COVID-19 работников сферы образования. Остальные вакцины направят для приоритетных групп из первого и второго этапа вакцинации.

К утру 18 мая в стране привили 948 тыс. человек. Из них две дозы получили 27,5 тыс. человек, говорится на сайте Минздрава.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

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