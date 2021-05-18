США хотят превратить Украину в “плацдарм агрессии” против России – Азаров

Политик заявил, что арест оппозиционера Виктора Медведчука является частью стратегии Соединенных Штатов по “превращению Украины в плацдарм агрессии” против России. Николай Азаров также отнес сюда антироссийскую пропаганду и ложные данные о ситуации в Донбассе.

По словам экс-премьера, оспаривать существование плана неразумно, так как “это ясно даже слепому и глухому”. Азаров отметил, что киевские власти способны только устраивать провокации и держать Москву в постоянном напряжении, а объявлять войну для них – это бессмысленное дело.

Азаров добавил, что украинцев пытаются настроить против России еще с 2014 года. В комментарии радио “Говорит Москва” политик уточнил, что по всей Незалежной идет ликвидация российских школ, уголовное преследование пророссийской оппозиции, а также геноцид русского населения.

Напомним, 13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест. Оппозиционера обвиняют в государственной измене и “нарушении законов и обычаев войны”. Соратники политика полагают, что дело является политически мотивированным, и требуют немедленного освобождения.

Ранее Николай Азаров публично обратился к русскоговорящим украинцам, поддерживающим президента Владимира Зеленского. Бывший премьер-министр напомнил, что глава страны не выполнил ни одно из предвыборных обещаний. “Пошевелите мозгами!”, – написал он на своей странице в “Твиттер”.