 

В Москве появились еще 334 точки бесплатного доступа к Wi-Fi

18.05.2021, 17:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Москва является одним из мировых лидеров по развитию сети Wi-Fi. Бесплатный доступ в интернет есть в общественном транспорте, на улицах, в кафе и ресторанах, развлекательных и торговых центрах, а также в парках. Так, в 2021 году в столице установили еще 334 точки бесплатного доступа к беспроводной сети.

Руководитель проекта “Общегородской Wi-Fi” в столичном Департаменте информационных технологий Александр Харитонов рассказал, что в пределах Садового и Третьего транспортного колец насчитывается свыше 3,7 тысячи точек бесплатного доступа к Wi-Fi. Каждый месяц к ним подключаются порядка 14 миллионов раз.

Всего в Москве работают более 20,2 тысячи точек доступа к беспроводной сети. Узнать, есть ли в том или ином месте Wi-Fi, можно на интерактивной карте портала mos.ru.

Подключившись к беспроводной сети один раз, можно перемещаться по всему городу без повторной авторизации. Идентификация потребуется снова только спустя три месяца, согласно требованиям российского законодательства.

Узнать больше о Wi-Fi в Москве или внести предложения по улучшению работы беспроводной сети можно по телефону службы централизованной технической поддержки: +7 (800) 300-69-89.

Напомним, ранее “Дни.ру” писали, что Москва стала одним из мировых лидеров по оснащенности школ цифровой инфраструктурой. Высокую оценку дала городу ведущая международная консалтинговая компания Boston Consulting Group.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.12 / Ученые: Здоровое питание снижает риск импотенции на 20 процентов

26.10 / Легкие формы COVID-19 дают слабый иммунитет от коронавируса – новое исследование

23.03 / Реформа пенсий под секретом, а кто раскроет тайну эту?

08.09 / Путин раскрыл главный критерий продвижения по службе

03.02 / На Украине обвинили Зеленского в узурпации власти: Провалился как лидер государства

08.08 / Агния Кузнецова рассказала, как соблазняла Павла Прилучного в сериале «Желтый глаз тигра»

14.09 / Политолог: Москва может прийти к силовому сценарию смены режима в Минске

15.10 / “Гарантия моей порядочности”: Гоша Куценко отверг обвинения звезды TikTok в домогательстве

15.04 / Мнение: Книга по истории английского искусства

12.02 / Теща Дмитрия Тарасова пожаловалась на плохие отношения с футболистом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика