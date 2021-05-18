— Вы глупые и бедные люди! Надо было Аиста не обижать!
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Лена была эффектной барышней. Когда она проходила по улице, все мужчины оборачивались ей вслед. Она не велась на эти уловки, ведь держалась за какую-то старую и неразделенную любовь. А было ей уже 25! Родственники твердили, что еще год-второй и твоя песенка спета. Мол, побыстрее жениха выбирай и прощайся с вольной жизнью.
Она не обращала на упреки внимания. Преподавала французский в местном университете и кайфовала от каждого прожитого момента. А после отпуска вернулась вообще другая — вся светилась от счастья.
Сразу стало понятно, что влюбилась. А в кого? В математика!
Поехала по путевке на какой-то заграничный курорт, но выйти на пляж боялась. Все буквально бросались на нее, поэтому московский математик взял ее под опеку. Так охранял, что влюбился.
Расставались в аэропорту со слезами на глазах, но обещали еще встретиться.
Писали письма, созванивались, а на следующий год отдохнули в Крыму. А спустя 9 месяцев девушка забеременела. Но сейчас не об этом.
Лена очень негативно относилась к матерям-одиночкам. Она считала, что ребенок должен расти в полноценной семье, хотя сама воспитывалась без отца. Но когда она сообщила своему математику о том, что Аист прилетел, он особо не обрадовался. Он предложил ей сделать аборт, ведь в семье математиков не принято связываться с простыми провинциалками, хотя и безумно красивыми.
Девушка поплакала, но от ребенка избавиться не решилась. Все ее пугали страшными диагнозами, половину беременности пришлось проваляться в больнице, а Лена терпела и верила в счастливое будущее. Все делала, чтобы сохранить и выносить дитя.
А с каким пренебрежением смотрели на нее коллеги, студенты. Даже вахтерша как-то спросила, как учительница французского докатилась до такой жизни. С работы хоть не сократили, и на том спасибо.
За пару месяцев до того, как Лена родила, она узнала, что математик женился. Выла белугой, все подруги и мама поддерживали ее.
Роды были тяжелые, ребенок родился абсолютно здоровым. Это была доченька — как Лена и мечтала. Малышка внесла радость в серые будни новоиспеченной мамочки, и все наладилось. Она защитила кандидатскую, перевелась в другой университет, начала хорошо зарабатывать.
А вот у математика жизнь не особо сложилась. С женой дела не ладились, еще и бесплодной она оказалась. Родители мужчины очень горевали по этому поводу, вспоминая по вечерам о их внучке, дочери Лены. Они умоляли отдать им малышку, предлагали огромные деньги и заманивали к себе в Москву.
— Вы глупые и бедные люди! Надо было Аиста не обижать! — ответила она им.
Спустя несколько лет Лена вышла замуж. Теперь у нее есть любящий муж, а у ее дочери — заботливый папа.
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