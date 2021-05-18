— Вы глупые и бедные люди! Надо было Аиста не обижать!

Лена была эффектной барышней. Когда она проходила по улице, все мужчины оборачивались ей вслед. Она не велась на эти уловки, ведь держалась за какую-то старую и неразделенную любовь. А было ей уже 25! Родственники твердили, что еще год-второй и твоя песенка спета. Мол, побыстрее жениха выбирай и прощайся с вольной жизнью.

Она не обращала на упреки внимания. Преподавала французский в местном университете и кайфовала от каждого прожитого момента. А после отпуска вернулась вообще другая — вся светилась от счастья.

Сразу стало понятно, что влюбилась. А в кого? В математика!

Поехала по путевке на какой-то заграничный курорт, но выйти на пляж боялась. Все буквально бросались на нее, поэтому московский математик взял ее под опеку. Так охранял, что влюбился.

Расставались в аэропорту со слезами на глазах, но обещали еще встретиться.

Писали письма, созванивались, а на следующий год отдохнули в Крыму. А спустя 9 месяцев девушка забеременела. Но сейчас не об этом.

Лена очень негативно относилась к матерям-одиночкам. Она считала, что ребенок должен расти в полноценной семье, хотя сама воспитывалась без отца. Но когда она сообщила своему математику о том, что Аист прилетел, он особо не обрадовался. Он предложил ей сделать аборт, ведь в семье математиков не принято связываться с простыми провинциалками, хотя и безумно красивыми.

Девушка поплакала, но от ребенка избавиться не решилась. Все ее пугали страшными диагнозами, половину беременности пришлось проваляться в больнице, а Лена терпела и верила в счастливое будущее. Все делала, чтобы сохранить и выносить дитя.

А с каким пренебрежением смотрели на нее коллеги, студенты. Даже вахтерша как-то спросила, как учительница французского докатилась до такой жизни. С работы хоть не сократили, и на том спасибо.

За пару месяцев до того, как Лена родила, она узнала, что математик женился. Выла белугой, все подруги и мама поддерживали ее.

Роды были тяжелые, ребенок родился абсолютно здоровым. Это была доченька — как Лена и мечтала. Малышка внесла радость в серые будни новоиспеченной мамочки, и все наладилось. Она защитила кандидатскую, перевелась в другой университет, начала хорошо зарабатывать.

А вот у математика жизнь не особо сложилась. С женой дела не ладились, еще и бесплодной она оказалась. Родители мужчины очень горевали по этому поводу, вспоминая по вечерам о их внучке, дочери Лены. Они умоляли отдать им малышку, предлагали огромные деньги и заманивали к себе в Москву.

— Вы глупые и бедные люди! Надо было Аиста не обижать! — ответила она им.

Спустя несколько лет Лена вышла замуж. Теперь у нее есть любящий муж, а у ее дочери — заботливый папа.