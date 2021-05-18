Маска из картофельной муки сделает волосы мягкими и блестящими: простой рецепт

Что делать, чтобы волосы были блестящими? Оказывается, этот метод намного проще, чем может показаться. Секретный ингредиент – картофельная мука. Ваши волосы будут мягкими, гладкими и блестящими.

Многие из нас задаются вопросом о том, как сделать волосы красивыми и блестящими. Картофельная мука – это натуральный и проверенный способ добиться желаемого эффекта. Как использовать картофельную муку и какие эффекты она дает?

Красивые волосы

Картофельная мука поможет поврежденным и сухим волосам. Благодаря ей ваши локоны будут выглядеть более здоровыми и сияющими. Картофельная мука также поможет сделать их мягкими.

Этот ингредиент получают из клубней картофеля. Это белый порошок, у которого нет ни запаха, ни вкуса. К тому же картофельная мука дешевая и легкодоступная.

Многие из нас тратят огромные суммы денег на средства для волос – шампуни, кондиционеры и лосьоны. Стоит помнить, что натуральные ингредиенты часто содержат мощные витамины и вещества, которые помогают восстановить здоровый вид нашей кожи и волос.

Маска из картофельной муки

Чтобы приготовить маску, смешайте одну чайную ложку картофельной муки с двумя столовыми ложками покупной маски для волос, которую вы используете каждый день.

Эти два ингредиента следует тщательно перемешать друг с другом, а затем нанести на влажные волосы. Лучше всего применять состав сразу после мытья головы. Нанося маску из картофельной муки, не втирайте ее в кожу, а распределяйте по всей длине волос. Благодаря этому вы не допустите появления жирности.

Большую часть смеси необходимо нанести на кончики волос. Лучше всего держать маску на волосах около 30 минут. Картофельная мука может утяжелить волосы, поэтому лучше не использовать маску после каждого мытья головы.

Домашние питательные вещества также можно приготовить из авокадо, кокосового масла, натурального йогурта и яичного желтка.