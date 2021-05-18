 

В Петербурге ограничат продажу алкоголя на время Евро-2020

18.05.2021, 17:12, Новости дня
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В парламенте Петербурга заседании рассмотрят законопроект, который ограничивает продажу спиртного в городе на время проведения чемпионата Европы-2020.

Как сообщили в пресс-службе Мариинского дворца, запрет может быть распространен на розничную продажу спиртного в стеклянной таре. Запрет коснется той территории, которая прилегает к стадиону «Газпром Арена» за день до матча и непосредственно в день его проведения. Об этом пишет «Фонтанка».

Так ограничения будут введены рядом с фан-зонами на Конюшенной площади и тематическим футбольным парком у спорткомплекса «Юбилейный», в этих локациях оно будет действовать с 11 июня по 11 июля, на территориях по соседству с пространством публичного просмотра матчей на Дворцовой площади – с 1 июля по 11 июля. Запрет никак не повлияет на продажу алкоголя в заведениях общепита.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров рассказал, что ограничение необходимо для того, чтобы обезопасить жителей и гостей города, так как «стеклянная тара травмоопасна».

В понедельник президент Владимир Путин подписал указ, усиливающий меры безопасности в Петербурге и Выборгском районе Ленобласти на время проведения чемпионата Европы-2020 со 2 июня по 12 июля.

Ранее в УЕФА сообщили, что три матча группы E, первоначально запланированные на Дублин, будут перенесены на стадион «Санкт-Петербург». Кроме того, в Петербурге пройдут и ранее внесенные в план три матча группы В и четвертьфинал.

Напомним, чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья.



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